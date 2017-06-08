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"Центренерго" планує купувати антрацит у США

Четвер, 8 червня 2017, 12:00

ПАТ "Центренерго" планує на наступному тижні провести в США переговори щодо купівлі вугілля антрацитної групи.

Про це повідомив глава компанії Олег Козенко журналістам в Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, наступного тижня будемо в США. Нам обіцяють, що в США 100% є ресурс, тільки ціна продукції, напевно, буде трохи вище", - сказав він.

За словами Козенко, в разі досягнення домовленості можна очікувати прибуття першої партії продукції через два місяці.

Він також повідомив, що розглядається можливість імпорту вугілля і з ПАР.

Як уточнив глава "Центренерго", згідно з прогнозним балансом, по імпорту компанія повинна придбати 700 тис тонн вугілля антрацитної групи. При цьому можливість покупки антрациту в Росії не розглядається.

Раніше Україна планувала закуповувати вугілля у Грузії, але тендер скасували.

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