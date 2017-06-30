OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 30 июня.

О Приватбанке. Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию Приватбанка.

Также Приватбанк выдавал кредиты на нерыночных условиях "пустым" компаниям с греческими номинальными собственниками.

Тем временем Министерство финансов ищет кандидатуру на должность нового председателя ПриватБанка.

О вирусе Petya. Американская газета утверждает, что вирус Petya, который недавно нанес ущерб ряду украинских компаний, разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

О Сбербанке. Беларусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня подал заявку на согласование сделки по покупке украинской дочки "Сбербанка России".

Об ОПЗ. Хозяйственный суд Одесской области отказал НАК "Нафтогаз Украины" в аресте банковских счетов Одесского припортового завода в пределах суммы долга за природный газ в размере 1,47 миллиарда гривен.

Об угле из США. Президент США Дональд Трамп готов продавать Украине "миллионы и миллионы тонн угля".

О Вконтакте. Президент отказался поддержать петицию о разблокировке соцсети Вконтакте.

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