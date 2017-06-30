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Кожен українець заплатить 3,5 тисячі гривень за націоналізацію Приватбанку

П'ятниця, 30 червня 2017, 10:13

Кожному українцю зі своїх податків доведеться заплатити 3,5 тисячі гривень за націоналізацію Приватбанку.

Про це в колонці на ЕП заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

"Приватбанк було врятовано коштами платників податків — середні витрати у розрахунку на кожного українця із урахуванням запланованих додаткових вливань капіталу становлять понад 3 500 гривень", — сказав Ваврищук.  

Читайте більше в колонці: Позичальники Приватбанку: скуті одним ланцюгом

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