Кожен українець заплатить 3,5 тисячі гривень за націоналізацію Приватбанку

ЕП порівняла українську енергостратегію до 2035 року, яку незабаром повинна ухвалити Рада, з тим як бачить світ до цього часу штатний футурист та технологічний візіонер компанії Google Рей Курцвел. Як бачення українських чиновників узгоджується з прогнозами технологічного розвитку людства до 2099 року?