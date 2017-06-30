Мінфін шукає нового главу для Приватбанку
Міністерство фінансів шукає кандидатуру на посаду нового голови ПриватБанку.
Про це в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає FinClub.
"Повністю ситуація контролюється, ми зараз шукаємо гідну заміну. Коли це станеться Олександр Віталійович (Шлапак - ЕП.) зможе продовжити свою кар'єру і нова людина зможе працювати в банку", - заявив він.
Крім того, Олександр Данилюк зазначив, що зараз ПриватБанк залишається стабільним і продовжує працювати.
Нагадаємо, глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак написав заяву про відставку.
У НБУ розповіли, чого чекають від нового глави Приватбанку.
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