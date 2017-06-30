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Мінфін шукає нового главу для Приватбанку

П'ятниця, 30 червня 2017, 13:55

Міністерство фінансів шукає кандидатуру на посаду нового голови ПриватБанку.

Про це в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає FinClub.

"Повністю ситуація контролюється, ми зараз шукаємо гідну заміну. ​​Коли це станеться Олександр Віталійович (Шлапак - ЕП.) зможе продовжити свою кар'єру і нова людина зможе працювати в банку", - заявив він.

Крім того, Олександр Данилюк зазначив, що зараз ПриватБанк залишається стабільним і продовжує працювати.

Нагадаємо, глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак написав заяву про відставку.

У НБУ розповіли, чого чекають від нового глави Приватбанку.

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