Білоруський бізнесмен хоче купити українську "дочку" Сбербанку Росії

Білоруський IT-бізнесмен Віктор Прокопеня подав заявку на узгодження угоди з купівлі української дочки "Сбербанку Росії".

Про це повідомили виданню Sputnik джерела, близькі до підготовки угод.

"Прокопеня планує придбати білоруський Парітетбанк: приблизна сума угоди - 50 мільйонів доларів, в його планах також - купівля українського Сбербанку. Уже подані на погодження регуляторам обох країн документи на узгодження угод", - повідомило джерело.

У разі, якщо Нацбанк Білорусі схвалить покупку Прокопенею білоруського Парітетбанку, наявність банківських активів у бізнесмена стане додатковим фактором для схвалення угоди зі Сбербанком українським регулятором.

У білоруських ЗМІ з'явився також публічний коментар Прокопені, представленого в якості голови та засновника інвестиційного фонду VP Capital.

"Ми обговорюємо угоди про викуп всіх акцій Парітетбанку, що належать Білорусі, а також придбання Парітетбанком українського Сбербанку. І вже подали документи відповідним фінансовим і антимонопольним регуляторам", - йдеться в коментарі.

Прокопеня зазначає, що з точки зору законодавства обох країн, угоди будуть повністю прозорі і відбудуться лише за умови отримання всіх необхідних узгоджень і схвалення всіма відповідними органами влади і регуляторами.

Раніше повідомлялося, що неназвана компанія Саїда Гуцерієва, що претендує на купівлю Сбербанку разом з латвійським банком, мала намір отримати 55% акцій української "дочки" Сбербанку РФ.

"Саїд Гуцерієв планував покупку Сбербанку, але що сталося з його заявкою, слід запитати у нього. Я подав заявку, оскільки придбання білоруського Парітетбанку і українського Сбербанку - хороша інвестиційна можливість, а також логічний і важливий розвиток мого бізнесу", - зазначив Прокопеня.

В кінці березня 2017 року найбільший російський державний банк - ПАТ "Сбербанк Росії" - оголосив про продаж своєї української дочірньої компанії, покупцем виступить консорціум інвесторів.

Очікувалося, що угода буде закрита до кінця першого півріччя 2017 року, до складу консорціуму інвесторів увійдуть латвійський AS Norvik Banka і неназваної білоруська приватна компанія.

Пізніше латвійський банк уточнив, що другим учасником консорціуму стала приватна білоруська компанія, що належить громадянинові Великобританії Саїду Гуцерієву - це син російського бізнесмена Михайла Гуцерієва, що має власний бізнес в Білорусі і пов'язаного загальними проектами в IT з Віктором Прокопенею.