Суд відмовив "Нафтогазу" в арешті рахунків ОПЗ

Господарський суд Одеської області відмовив НАК "Нафтогаз України" в арешті банківських рахунків Одеського припортового заводу у межах суми боргу за природний газ у розмірі 1,47 мільярда гривень.

Про це йдеться в ухвалі суду від 22 червня, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Суд бере до уваги перебування ОПЗ у процесі приватизації й вжиття стосовно нього передприватизаційних заходів.

Крім того, 10 травня Апеляційний суд Одеської області підтвердив визнання в Україні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з ОПЗ на користь компанії Ostchem Holding Limited (входить у структуру Group DF Дмитра Фірташа) 251,2 млн доларів.

У зв'язку із цим суд вважає, що наявність в інших судових справах рішень про стягнення з ОПЗ коштів не є підставою для накладення арешту рахунків як заходу для забезпечення позову й порушує права інших осіб на отримання від ОПЗ заборгованості за іншими судовими рішеннями.

Також, відповідно до ухвали, "Нафтогаз" не надав достатніх доказів ухиляння ОПЗ від виконання зобов'язання після подачі позову в суд.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" просив Господарський суд Одеської області стягнути з Одеського припортового заводу 1 517,727 млн гривень заборгованості за поставлений йому в 2016 році природний газ.

Нагадаємо, Фонд державного майна планує повторно виставити на продаж 99,56% акцій "Одеського припортового заводу".

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна після закінчення терміну подачі не отримав жодної заявки на участь в конкурсі з продажу 99,567% ПАТ "Одеський припортовий завод".

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Економічна правда