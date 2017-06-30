Приватбанк кредитував "порожні" компанії - НБУ

Приватбанк видавав кредити на неринкових умовах "порожнім" компаніям з грецькими номінальними власниками.

Про це в колонці на ЕП заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

"Портрет типового позичальника банку був максимально простим — компанія без виробничих активів, практично без доходів та прибутку, без персоналу. Класичні "порожні" компанії, які масово використовувалися як ланцюжки у фінансуванні інших отримувачів кредитних коштів", — сказав Ваврищук.

Як зазначається, майже усі кредити було надано на неринкових умовах: низька відсоткова ставка, погашення усієї суми кредиту наприкінці дії кредитного договору. Жоден незалежний бізнес не міг би розраховувати на такі щедрі умови кредитування.

Після діагностичного обстеження Приватбанку новою командою НБУ у 2015 році і тривалих переговорів тодішній топ-менеджмент банку визнав, що реальними позичальниками були інші компанії, а "порожні" компанії були лише посередниками.

"Більшість із них належала номінальним власникам із грецькими іменами", — йдеться в колонці.

"Жодних документальних підтверджень складу справжніх кінцевих позичальників Приватбанку не було надано", — додається там.

Як повідомляється, коли Приватбанк зрештою почав розкривати імена кінцевих позичальників — "справжні власники" мали досить слабке уявлення про "свої" бізнеси. Вони не знали ані обсягів доходів, ані імена менеджерів, іноді навіть були не в курсі, чим саме займаються нібито їхні компанії.

Читайте більше в колонці: Позичальники Приватбанку: скуті одним ланцюгом