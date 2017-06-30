Порошенко відреагував на петицію про розблокування "Вконтакте"

Президент відмовився підтримати петицію про розблокування соцмережі Вконтакте.

Відповідь на петицію з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі Вконтакте було опубліковано на сайті петицій президента України.

Порошенко зазначив, що соцмережа Вконтакте "широко використовується російськими спецслужбами для поширення російської пропаганди" та проведення "спеціальних інформаційних операцій".

У відповіді йдеться про те, що блокування Вконтакте "захищає українців" від маніпулювання.

"Підтримку електронної петиції про скасування блокування інтернет-ресурсу Вконтакте вважаю неможливою", - йдеться у відповіді президента.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Як повідомлялося, станом на червень відвідуваність російської соціальної мережі "Вконтакте" в Україні становить 3,8 мільйона не унікальних візитів з десктопів в день. До введення санкцій цей показник становив 9,8 мільйона.

Економічна правда