OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
Главные экономические новости за 16 июня.
О тарифах. Киевская городская государственная администрация увеличила тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий с 3 до 6,43 гривны за 1 квадратный метр.
О Приватбанке. Национализированный Приватбанк нуждается в докапитализации на 38,5 миллиарда гривен.
О возвращении отмытых денег. Более 500 тысяч долларов США, которые были возвращены в государственный бюджет Украины Генпрокуратурой совместно с Минюстом США, поступили на счета Министерства юстиции Украины.
О Курченко. Основатель группы "ВЕТЭК" Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения.
О Злочевском. Бывший министр экологии времен Януковича. Николай Злочевский сохранил добычу газа на Прикарпатье. Так, суд отказал специализированной антикоррупционной прокуратуре в признании недействительным специального разрешения ООО "Пари" на работы на Пилиповском месторождении в Ивано-Франковской области.
О заводах Фирташа. Предприятия черкасский Азот, Ривнеазот и северодонецкий Азот, входящие в группу Ostchem, возобновляют производство удобрений после более чем трехмесячного простоя.
О "деле Онищенко". Соломенский районный суд Киева взял под стражу на два месяца обвиняемого в "газовом деле" экс-депутата Александра Онищенко Валерия Постного.
О бюджете. Доходы общего фонда государственного бюджета в следующем году могут составить 790,2 миллиарда гривен, расходы - 856,6 миллиарда гривен, дефицит - 61,7 миллиарда.
О минимальной зарплате. Бюджетной резолюцией предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 гривни, с 2019 года - 4173 гривни, с 2020 года - 4425 гривен.
О земельной реформе. Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим юридическим лицам в случае отмены моратория на продажу сельхозземель.
О пенсионной реформе. Национальный совет реформ на заседании 16 июня рассмотрит проект правительственной пенсионной реформы.
Еще президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров осенью поднять пенсии и отменить их налогообложение.
Текст дня:
Обещанного три года ждут: как Минфин спасал бюджет от "хотелок"
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