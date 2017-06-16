OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 16 июня.

О тарифах. Киевская городская государственная администрация увеличила тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий с 3 до 6,43 гривны за 1 квадратный метр.

О Приватбанке. Национализированный Приватбанк нуждается в докапитализации на 38,5 миллиарда гривен.

О возвращении отмытых денег. Более 500 тысяч долларов США, которые были возвращены в государственный бюджет Украины Генпрокуратурой совместно с Минюстом США, поступили на счета Министерства юстиции Украины.

О Курченко. Основатель группы "ВЕТЭК" Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения.

О Злочевском. Бывший министр экологии времен Януковича. Николай Злочевский сохранил добычу газа на Прикарпатье. Так, суд отказал специализированной антикоррупционной прокуратуре в признании недействительным специального разрешения ООО "Пари" на работы на Пилиповском месторождении в Ивано-Франковской области.

О заводах Фирташа. Предприятия черкасский Азот, Ривнеазот и северодонецкий Азот, входящие в группу Ostchem, возобновляют производство удобрений после более чем трехмесячного простоя.

О "деле Онищенко". Соломенский районный суд Киева взял под стражу на два месяца обвиняемого в "газовом деле" экс-депутата Александра Онищенко Валерия Постного.

О бюджете. Доходы общего фонда государственного бюджета в следующем году могут составить 790,2 миллиарда гривен, расходы - 856,6 миллиарда гривен, дефицит - 61,7 миллиарда.

О минимальной зарплате. Бюджетной резолюцией предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 гривни, с 2019 года - 4173 гривни, с 2020 года - 4425 гривен.

О земельной реформе. Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим юридическим лицам в случае отмены моратория на продажу сельхозземель.

О пенсионной реформе. Национальный совет реформ на заседании 16 июня рассмотрит проект правительственной пенсионной реформы.

Еще президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров осенью поднять пенсии и отменить их налогообложение.

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