КМДА вдвічі підвищила тарифи на комунальні послуги

Київська міська державна адміністрація збільшила тариф на послуги з утримування багатоквартирних будинків і прибудинкових територій з 3 до 6,43 гривні за 1 квадратний метр.

Про це сказано в розпорядженні Київміськадміністрації.

Зазначається, що розпорядження прийняте у зв'язку зі зверненням виконавців послуг з утримування будинків і прибудинкових територій, що надали відповідні розрахункові матеріали щодо нових тарифів.

У пояснювальній записці до розпорядження зазначається, що нові тарифи передбачені для 8 327 будинків столиці (житловий фонд Києва в цілому нараховує близько 11 тис. багатоквартирних житлових будинків), що обслуговуються 10 суб'єктами господарювання комунальної власності (керуючими компаніями по обслуговуванню житлового фонду всіх 10 районів столиці).

Середній розмір тарифу для цих будинків становить 6,43 гривні за 1 кв. м.

Станом на червень, середня ціна за обслуговування 1 кв. м становить від 3 до 5 гривень залежно від керуючої компанії.

Відповідно до розпорядження, у чинності залишається можливість плати за послуги за стимулюючими тарифами з 10% знижкою (така ж діє й сьогодні), якщо оплата здійснюється до 20 числа місяця, наступного після розрахункового.

У документі не зазначена дата введення нових тарифів, водночас зазначається, що розпорядження набуває чинності від дня його опублікування.

Економічна правда