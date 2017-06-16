Злочевський зберіг видобуток газу на Прикарпатті – рішення суду

Суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у визнанні недійсним спеціального дозволу ТОВ "Парі" на роботи на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області.

Таке рішення ухвалив Вищий адміністративний суд України, повідомляють "Наші гроші".

У 2011 році Міністерство охорони навколишнього середовища видало "Парі" спеціальний дозвіл на видобуток природного газу на Пилипівському родовищі. В 2016 році САП звернулося до суду з позовом про визнання недійсною ліцензії через порушення процедури її надання – фірма не отримала необхідне погодження на роботи на родовищі від Івано-Франкіської обласної ради.

САП в суді заявила, що подала позов після отримання від Держгеонадр листа про відсутність підстав для анулювання спецдозволу "Парі".

Але ВАСУ вирішив, що САП пропустила піврічний термін для подачі адмінпозовів, бо ще в січні минулого року отримав від облради підтвердження про відсутність погодженнями ними видачі спецдозволів фірмам. А в суд позов потрапив через декілька днів після закінчення терміну. Саме цей факт закінчення позивної давнини застосували і суди попередніх інстанцій для відхилення позову САП.

Власником "Парі" є екс-міністр охорони навколишнього середовища Микола Злочевський.

Раніше САП програла першу та апеляційну інстанції щодо анулювання ще чотирьох спецдозволів, які були видані "Парі" та ще двом фірмам Злочевського – ТОВ "Техноресурс" та ТОВ "Надрагаз". Причина та сама – САП пропустив піврічний термін подачі адмінпозовів.

Рішення ВАСУ щодо цих спецдозволів в судовому реєстрі поки що відсутнє.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія "Burisma" повідомила про закриття всіх кримінальних справ проти групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що "це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group". За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Також стало відомо, що минулого року "Парі" поставляло природній газ на "Пісківський завод скловиробів" (Київська область), столичному "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомий як елітний фітнес-клуб "5-й елемент", та для "Міжнародна тенісна академія" у Пущі-Водиці у Києві. Ці підприємства контролюються президентом Петром Порошенко та його бізнес-партнерами – першим заступником Секретаря СНБО Олегом Гладковським та першим заступником парламентської фракції БПП Ігорем Кононенком.

На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією Burisma. На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат від БПП Ніна Южаніна.

Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського.