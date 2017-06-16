Мінімальна зарплата з січня 2018 року може зрости до 3 723 гривень

Бюджетною резолюцією пропонується встановити розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року на рівні 3 723 гривні, з 2019 року - 4 173 гривні, з 2020 року - 4 425 гривень.

Такі параметри прописані у проекті постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2018 рік (бюджетна резолюція), копія якого є у розпорядженні ЕП.

Встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки заплановано з 1 січня 2018 року у розмірі 1 762 грн, з 2019 року - 1 921 грн, з 2020 року - 2 073 грн.

Передбачається, що протягом наступних трьох років прожитковий мінімум буде збільшуватися тричі на рік: з січня, липня та грудня.

За прогнозом Мінфіну, у наступні три роки розмір прожиткового мінімуму зросте з 1700 гривень (з січня 2018-го) до 2139 грн – у грудні 2020 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 січня 2017 року підвищив мінімальну зарплату до 3 200 тисяч гривень.

Детальніше читайте за посиланням: Обіцяного три роки чекають: як Мінфін рятував бюджет від забаганок

Галина Калачова, ЕП