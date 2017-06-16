Заводи Фірташа повернулися до роботи після багатомісячного простою

Підприємства черкаський Азот, Рівнеазот і сєверодонецький Азот, що входять до групи Ostchem Дмитра Фірташа, відновлюють виробництво добрив після більш ніж тримісячного простою.

Про це повідомила прес-служба Group DF.

Як повідомляється, черкаський Азот вже почав пускові операції і до 20 червня планує вивести на 100% потужності роботу трьох основних цехів - цеху карбаміду, аміачної селітри і карбамідо-аміачної селітри . На Рівнеазоті і сєверодонецькому Азоті починають підготовку до проведення пуско-налагоджувальних робіт, необхідних для запуску виробництва.

"Робота всіх хімічних заводів холдингу буде в першу чергу спрямована на задоволення попиту українських аграріїв. За нашими оцінками, споживання внутрішнього ринку в період осінньої посівної складає близько 1,2 млн тонн азотних добрив. Нинішні сумарні виробничі потужності черкаського Азоту, Рівнеазоту і сєверодонецького Азоту складають близько 350 тис. тонн добрив/місяць, чого повністю достатньо, щоб забезпечити потреби українських аграріїв до осінньої посівної 2017 року", - йдеться в повідомленні.

У Group DF відзначають, що запуску підприємств посприяло введення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі антидемпінгових мит на російські азотні добрива - карбамід і КАС.

Нагадаємо, 7 березня Укртрансгаз обмежив газопостачання підприємствам "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" і "Азот" через борги.

Як відомо, "Рівнеазот" і черкаський "Азот", а також два хімзаводи, які простоюють - "Концерн Стирол" (Горлівка) і "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Сєвєродонецьк) належать Дмитру Фірташу.

Нагадаємо, Ostchem ініціює розширення дії антидемпінгових мит на аналоги аміачної селітри з Росії.

Варто зазначити, що Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа є одним з найбільших гравців на ринку добрив України.

Раніше в Українській аграрній конфедерації заявили, що Ostchem шантажує аграріїв намагаючись підняти ціни на добрива.

Економічна правда