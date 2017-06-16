"Приватбанк" потребує докапіталізації на 38,5 мільярда - ЗМІ

Націоналізований Приватбанк потребує докапіталізації на 38,5 мільярда гривень.

Про це повідомили Finclub відразу три джерела, пов'язані з Приватбанком і Нацбанком.

Докапіталізація почнеться до кінця червня, додав один з них.

Міністр фінансів Олександр Данилюк сказав виданню, що докапіталізація відбудеться "коли будемо готові". Суму докапіталізації він не назвав.

Докапіталізація Приватбанку буде супроводжуватися опублікуванням річного звіту з відображенням оновлених показників по збитку і розміром капіталу. Оновлений дедлайн у банку по публікації звіту - 1 липня.

"З огляду на, що там дійсно необхідно було узгодити великий обсяг інформації, ми дали можливість відкласти фінальне рішення до 1 липня. Але до 1 липня має бути опублікований звіт і озвучені цифри ", - пояснила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Оскільки на 1 липня Мінфіну досить забезпечити адекватність регулятивного капіталу ПриватБанку на рівні 5%, він може розділити обговорювану зараз докапіталізацію на транші, як це було зроблено в ході націоналізації.

Нагадаємо, колишній заступник міністра фінансів Ігор Уманський заявив, що на докапіталізацію державного Приватбанку необхідно 38,9 млрд гривень.

У квітні Національний банк України оцінював необхідність додаткової докапіталізації Приватбанку в 30 мільярдів гривень.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.