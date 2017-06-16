Всі розділи
Укр / Рус

Курченко продає українське вугілля з АТО до Туреччини. Документ

П'ятниця, 16 червня 2017, 12:53 — Дмитро Рясний

Засновник групи "СЄПЕК" Сергій Курченко зайнявся експортними поставками вугілля українського походження.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, збут антрациту здійснюється переважно в Туреччину. Перші поставки почалися в квітні, а набули системного характеру в травні-червні: зараз в Туреччині щомісяця розвантажується 5-6 суден, на борту кожного з яких знаходиться до 20 тис тонн вугілля.

Операціями з вугіллям, видобутим на окупованій території Донецької та Луганської областей, від імені Курченко займається ряд компаній. Найчастіше - ТОВ "Петролеум капітал", зареєстроване в Нижньому Новгороді, РФ.

 
 

За даними ЕП, вивезення вугілля з захопленої території України здійснюється через залізничне сполучення Квашино (Україна) - Успенська (РФ). Згодом зі станції "Успенська" вугілля залізничним транспортом поставляється до вузлової станції "Кізітерінка-експорт", з якої ведеться подача вантажів у порт Ростов-на-Дону.

Ланцюжок руху українського антрациту можна простежити за однією з партій поставок, яка проводилася під накладною № 0000983.

 

У супровідних документах до цієї партії вказується, що через територію Росії антрацит поставляється в режимі транзиту (класифікується позначенням "31"), а країна походження вугілля невідома.

 

Після доставки вугілля в порт Ростов-на-Дону, його завантажили на судно Mega.

 

Звідти антрацит морем доставлений в порт Мерсін (Туреччина).

 

Відповідно до аналізу якісних характеристик вугілля, проведеного в порту Ростова перед завантаженням на судно Mega, вміст сірки в ньому становить 2%, що відповідає рівню сірки в антрацитах українського походження і одночасно перевищує максимальний рівень (1,5%) її в російському вугіллі.

 

Дмитро Рясний, ЕП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Курченко вугілля
Матеріали за темою
Суд почав банкрутство ФК "Металіст" 12 червня 2017, 15:15
Топ-менеджер компанії Курченка вийшов із СІЗО 9 червня 2017, 12:10
СБУ пояснила обшуки в компаніях, пов'язаних з Курченком 7 червня 2017, 17:12
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті