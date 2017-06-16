Курченко продає українське вугілля з АТО до Туреччини. Документ
Засновник групи "СЄПЕК" Сергій Курченко зайнявся експортними поставками вугілля українського походження.
Про це ЕП повідомило джерело на ринку.
За його даними, збут антрациту здійснюється переважно в Туреччину. Перші поставки почалися в квітні, а набули системного характеру в травні-червні: зараз в Туреччині щомісяця розвантажується 5-6 суден, на борту кожного з яких знаходиться до 20 тис тонн вугілля.
Операціями з вугіллям, видобутим на окупованій території Донецької та Луганської областей, від імені Курченко займається ряд компаній. Найчастіше - ТОВ "Петролеум капітал", зареєстроване в Нижньому Новгороді, РФ.
За даними ЕП, вивезення вугілля з захопленої території України здійснюється через залізничне сполучення Квашино (Україна) - Успенська (РФ). Згодом зі станції "Успенська" вугілля залізничним транспортом поставляється до вузлової станції "Кізітерінка-експорт", з якої ведеться подача вантажів у порт Ростов-на-Дону.
Ланцюжок руху українського антрациту можна простежити за однією з партій поставок, яка проводилася під накладною № 0000983.
У супровідних документах до цієї партії вказується, що через територію Росії антрацит поставляється в режимі транзиту (класифікується позначенням "31"), а країна походження вугілля невідома.
Після доставки вугілля в порт Ростов-на-Дону, його завантажили на судно Mega.
Звідти антрацит морем доставлений в порт Мерсін (Туреччина).
Відповідно до аналізу якісних характеристик вугілля, проведеного в порту Ростова перед завантаженням на судно Mega, вміст сірки в ньому становить 2%, що відповідає рівню сірки в антрацитах українського походження і одночасно перевищує максимальний рівень (1,5%) її в російському вугіллі.
Дмитро Рясний, ЕП
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