Общее декларирование доходов внедряться не будет - Гройсман

Кабмин Украины не намерен в среднесрочной перспективе инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Запорожье, говорится на Правительственном портале.

"Мы не поддерживаем. Этой системы введен не будет ", - сказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговый контроль расходов физических лиц косвенными методами.