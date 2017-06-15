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Общее декларирование доходов внедряться не будет - Гройсман

Четверг, 15 июня 2017, 16:09

Кабмин Украины не намерен в среднесрочной перспективе инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Запорожье, говорится на Правительственном портале.

"Мы не поддерживаем. Этой системы введен не будет ", - сказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговый контроль расходов физических лиц косвенными методами.

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декларации Гройсман
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