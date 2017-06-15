Общее декларирование доходов внедряться не будет - Гройсман
Четверг, 15 июня 2017, 16:09
Кабмин Украины не намерен в среднесрочной перспективе инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Запорожье, говорится на Правительственном портале.
"Мы не поддерживаем. Этой системы введен не будет ", - сказал глава правительства.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговый контроль расходов физических лиц косвенными методами.
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