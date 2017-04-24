В Україні можуть ввести загальне декларування доходів громадян

Кабінет міністрів планує до кінця 2017 року розробити законопроект про введення загального декларування доходів громадян та податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.

Про це йдеться в пріоритетному плані дій уряду на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну, передає УНІАН.

Зокрема, законопроект передбачатиме запровадження автоматизованої системи моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманим доходам.

Як відомо, 31 жовтня минулого року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Українські чиновники задекларували 30 мільярдів гривень коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого і нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.

Введення системи електронного декларування активів чиновників було вимогою всіх основних міжнародних партнерів України, серед яких МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ЄС і США.

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