Загальне декларування доходів впроваджуватись не буде – Гройсман
Четвер, 15 червня 2017, 16:09
Кабмін України не має наміру в середньостроковій перспективі ініціювати запровадження загального обов'язкового декларування доходів і витрат для фізичних осіб.
Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування с журналістами в Запоріжжі, йдеться на Урядовому порталі.
"Ми не підтримуємо. Цієї системи запроваджено не буде", - сказав Глава Уряду.
Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів планує до кінця 2017 року розробити законопроект про введення загального декларування доходів громадян та податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.
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