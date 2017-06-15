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Загальне декларування доходів впроваджуватись не буде – Гройсман

Четвер, 15 червня 2017, 16:09

Кабмін України не має наміру в середньостроковій перспективі ініціювати запровадження загального обов'язкового декларування доходів і витрат для фізичних осіб.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування с журналістами в Запоріжжі, йдеться на Урядовому порталі.

"Ми не підтримуємо. Цієї системи запроваджено не буде", - сказав Глава Уряду.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів планує до кінця 2017 року розробити законопроект про введення загального декларування доходів громадян та податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.

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