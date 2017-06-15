Загальне декларування доходів впроваджуватись не буде – Гройсман

Кабмін України не має наміру в середньостроковій перспективі ініціювати запровадження загального обов'язкового декларування доходів і витрат для фізичних осіб.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування с журналістами в Запоріжжі, йдеться на Урядовому порталі.

"Ми не підтримуємо. Цієї системи запроваджено не буде", - сказав Глава Уряду.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів планує до кінця 2017 року розробити законопроект про введення загального декларування доходів громадян та податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.