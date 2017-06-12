OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 12 июня.

О Веревском. Группа Кернел завершила процесс покупки холдинга Украинские аграрные инвестиции, что сделало холдинг Андрея Веревского крупнейшим владельцем земельного банка Украины.

Об УЗ. "Укрзализныця" запускает поезд Львов-Варна.

О Нафтогазе. НАК "Нафтогаз Украины" корректирует проект финансового плана в части инвестиций в ГТС из-за риска прекращения транзита российского газа.

Об Ощадбанке. Суд возбудил дело по иску "Ощадбанка" к "Укртелекому" о взыскании 1,1 миллиарда гривен.

О ГПУ. Генпрокуратура сообщила о подозрении в незаконной приватизации госимущества экс-министру агрополитики и продовольствия Николаю Присяжнюку.

О зарплате. Прогнозируемый рост средней заработной платы на 37 процентов - до 7100 гривен - предполагается уже к концу года.

О пенсиях. Министр соцполитики Андрей Рева объяснил новые правила начисления пенсий. Подробности по ссылке.

"О рынке электрической энергии". Закон "О рынке электрической энергии" вступил в силу с 11 июня после официального обнародования его текста в газете "Урядовый курьер" в минувшую субботу.

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