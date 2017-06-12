Мінсоцполітики презентувало нову формулу розрахунку пенсій

Міністр соцполітики Андрій Рева пояснив нові правила нарахування пенсій.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Донедавна пенсії призначалися за п’ятнадцятьма різними законами, таким чином існували різні розрахунки пенсійного забезпечення. Наприклад, держслужбовець з 20-ма роками стажу держслужби отримував пенсію у розмірі 90% від останнього заробітку, а всі інші громадяни лише 40% від зарплати", – заявив Міністр.

"Тобто, за однакового розміру стажу, та однакового рівня заробітку, пенсії для окремих категорій відрізнялися більш ніж вдвічі", - додав він.

За словами міністра, законопроект щодо реформування пенсійної системи вводить чесні та прозорі правила визначення розміру пенсій для усіх громадян, без огляду на статус та місце роботи.

Розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за формулою:

Розмір пенсії = Сз × Ікз × Кс

Сз – розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії.

У разі реалізації заходів з осучаснення пенсій, наявним пенсіонерам, кому пенсія вже призначена – використовуватиметься показник середньої заробітної плати, який використовується для призначення пенсії в 2017 році – показник за 3 роки – 2014, 2015 та 2016 роки.

Ікз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески – цю інформацію кожен може отримати у будь-якому відділенні Пенсійного фонду);

Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одного року страхового стажу. Сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року становитиме 1, при цьому, в результаті зміни коефіцієнту жодних змін розміру пенсій в сторону зменшення не відбудеться.

Як зазначається, єдині правила будуть впроваджені і щодо термінів виходу на пенсію.

Законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій з 1 січня 2018 року скасовуються особливі умови виходу на пенсію для усіх громадян, крім військовослужбовців, яким призначатиметься пенсійне забезпечення за вислугу років.

Зміни торкнуться також механізму відшкодування роботодавцем витрат Пенсійного фонду на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах (працівники, зайняті на роботах у шкідливих умовах за списком №1 та №2).

Так, з 1 жовтня 2017 року буде замінено механізм відшкодування пенсій для таких категорій працівників за віком на пільгових умовах за рахунок сплати роботодавцем підвищеної ставки єдиного внеску розміром 15 та 7 відсотків.

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