"Нафтогаз" згортає інвестиції в ГТС через ризик припинення транзиту російського газу

НАК "Нафтогаз України" корегує проект фінансового плану в частині інвестицій в ГТС через ризик припинення транзиту російського газу.

Про це йдеться в "Протоколі наради у голови правління НАК з питань проекту фінансового плану "Укртрансгазу" на 2017 рік".

"ПАТ "Укртрансгаз" доручається відкоригувати розглянутий на нараді проект фінансового плану на 2017 рік, з урахуванням вимоги планування фінансування капінвестицій у 2017 році відповідно до негативного сценарію, що передбачає припинення транзиту природного газу через територію України з 2019 року в сумі 6,8 млрд грн", - йдеться в документі.

У відповідь на цей лист віце-президент "Укртрансгазу" Валерій Ноздрін повідомив, що пропонований НАКом проект фінансового плану "не забезпечує надійність функціонування газотранспортної системи".

"Незалежно від того, який сценарій транзиту газу буде реалізований, всі газопроводи залишаться в експлуатації і будуть перебувати під тиском газу. Таким чином, відмова від реалізації окремих проектів реконструкції лінійної частини ГТС не дозволить забезпечити надійний технічний стан і безаварійну роботу систем магістральних газопроводів", - йдеться у листі.

У ньому ж Ноздрін від імені компанії "наполягає на розгляді та затвердженні" на зборах акціонерів "Укртрансгазу" проекту фінансового плану на 2017 рік узгодженого протоколом засідання правління компанії від 2 березня 2017 року №192.

За даними ЕП, в ньому йдеться про те, що мінімальний розмір інвестицій в ГТС на 2017 рік становить 11,8 млрд грн - майже вдвічі більше бюджету, узгодженого "Нафтогазом".

ЕП звернулася в "Нафтогаз" за коментарем на тему скорочення інвестицій. У відповідь отримала посилання на один з постів в Фейсбуці члена правління "Укртраснгазу" Сергія Макогона.

За даними ЕП, НАК погодив план капінвестицій "Укртрансгазу" на поточний рік у розмірі 7,3 млрд грн.

План передбачає фінансування так званих перехідних об'єктів (робіт за раніше укладеними договорами і частково виконаними проектами), які не беруть участь в транзиті російського газу до Європи через територію України.

Дмитро Рясний, ЕП