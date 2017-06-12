Закон про ринок електроенергії набрав чинності

Закон "Про ринок електричної енергії" набрав чинності з 11 червня після офіційного оприлюднення його тексту в газеті "Урядовий кур'єр" в минулу суботу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначалося, президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ринок електроенергії" 8 червня.

Законопроект №4493 "Про ринок електричної енергії України" Рада прийняла в першому читанні ще 22 вересня 2016 року. До другого читання до документа було подано близько 1200 правок, які опрацьовувала спеціально створена робоча група. Перша спроба прийняти документ у другому читанні 6 квітня виявилася провальною, 13 квітня він був підтриманий 277 голосами.

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.