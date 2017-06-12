"Кернел" Веревського став 100%  власником великого агрохолдингу

Група Кернел закінчила процес купівлі холдингу Українські аграрні інвестиції, що зробило холдинг Андрія Веревського найбільшим власником земельного банку України.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Кернел повідомила про те, що вона завершила операцію з купівлі 7,9% частки в агрохолдингу "Українські аграрні інвестиції", яка була оголошена червня 2017 року.

В результаті Кернел став 100%власником агрохолдингу "Українські аграрні інвестиції".

Нагадаємо, до цього Кернел отримав дозвіл від АМКУ на придбання частки в статутному капіталі 10 аграрних підприємств, які належать Renaisco B.V. – дочірній компанії Glencore International.

За наявними даними, земельний банк Glencore становить 70 тис. га, УАІ - понад 240 тис. га.

Кернел - один з найбільших українських агрохолдингів. Компанія є також найбільшим в світі виробником і експортером соняшникової олії.

Вертикально-інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах.

Економічна правда