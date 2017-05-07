OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ
Главные экономические новости за выходные.
О Януковиче. По оценкам Генпрокуратуры, за 2,5 года "Семья" украла примерно один госбюджет Украины.
О Мартыненко. Пятому подозреваемому по "делу Мартыненко" суд избрал избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Об угле. За месяц Украина снизила добычу угля на 22%.
О гривне. Национальный банк снизил официальный курс гривни на 2 копейки до 26,50 гривни за доллар.
О децентрализации. Гройсман похвастался, что местные бюджеты выросли на 14,5 миллиарда.
О транспорте. Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком".
Об электронном билете. Закон об электронном билете в городском транспорте вступил в силу.
О технологиях. В Одессе появился первый в городе терминал для покупки и продажи биткоинов.
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