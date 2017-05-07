OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости за выходные.

О Януковиче. По оценкам Генпрокуратуры, за 2,5 года "Семья" украла примерно один госбюджет Украины.

О Мартыненко. Пятому подозреваемому по "делу Мартыненко" суд избрал избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об угле. За месяц Украина снизила добычу угля на 22%.

О гривне. Национальный банк снизил официальный курс гривни на 2 копейки до 26,50 гривни за доллар.

О децентрализации. Гройсман похвастался, что местные бюджеты выросли на 14,5 миллиарда.

О транспорте. Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Об электронном билете. Закон об электронном билете в городском транспорте вступил в силу.



О технологиях. В Одессе появился первый в городе терминал для покупки и продажи биткоинов.