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Порошенко ратифицировал соглашение с ЕИБ относительно общественного транспорта

Воскресенье, 7 мая 2017, 13:32

Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Целью соглашения является привлечение под госгарантии до 200 млн евро кредитных средств ЕИБ, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь Харьков, Чернигов)", - сообщает пресс-служба.

Документом предусматривается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда.

"Соответствующий проект также будет получать софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до 200 млн евро", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком относительно развития общественного транспорта 12 апреля.

Экономическая правда

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Порошенко ЕИБ
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