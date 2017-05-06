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НБУ немного снизил официальный курс гривни

Суббота, 6 мая 2017, 11:05

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 10 мая на 2 копейки до 26,50 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,05 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5286 гривни.

Напомним, 5 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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