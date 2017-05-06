НБУ немного снизил официальный курс гривни
Суббота, 6 мая 2017, 11:05
Национальный банк снизил официальный курс гривни на 10 мая на 2 копейки до 26,50 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,05 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5286 гривни.
Напомним, 5 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
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