За месяц Украина снизила добычу угля на 22%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2017 года снизили добычу рядового угля, по оперативным данным, на 3,3% (на 439,9 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 13,66 млн тонн.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По его словам, добыча коксующегося угля снизилась на 25% (на 769,5 тысяч тонн) - до 2,309 млн тонн, тогда как энергетического возросла на 3,2% (на 329,6 тысяч тонн) - до 10,756 млн тонн.

В то же время в апреле-2017 добыча рядового угля сократилась на 22,3% (на 777 тысяч тонн) по сравнению с апрелем-2016 - до 2,706 млн тонн, что связано с захватом боевиками угольных предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории.

По итогам апреля-2016 суммарная добыча захваченных предприятий - "Комсомолец Донбасса", "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит" - составила 718,6 тысяч тонн, а озвученный гендиректором ДТЭК Максимом Тимченко план добычи по этих компаний на 2017 год составил 12 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% по сравнению с 2015 годом - до 40,864 млн тонн.

В частности, добыча коксующегося угля выросла на 0,4% (на 36,3 тысяч тонн) - до 8,361 млн тонн, энергетического - на 3,4%, до 32,502 млн тонн.