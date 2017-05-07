Гройсман похвастался, что местные бюджеты выросли на 14,5 миллиарда

За первые четыре месяца 2017 года местные бюджеты выросли на 14,5 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Эксперты отмечают, что темпы роста доходов в объединенных территориальных общинах еще выше", - заявил премьер.

"То, что сейчас на местах появляются ресурсы для решения насущных местных проблем, - хорошая тенденция", - написал он.

Как сообщалось, государственный бюджет в январе-марте получил 179,933 млрд гривен доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи.

Экономическая правда