В Одессе появился Bitcoin-банкомат

В конце апреля в Одессе был установлен и запущен первый в городе терминал для покупки и продажи биткоина.

Об этом пишет Forklog.

Как отмечается, Биткоин-ATM расположен в торговом центре на улице Екатерининской.

Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривни, а также можно продать биткоины и получить гривни на руки.

Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен. Выдача происходит на суммы кратные 500 гривнам.

Напомним, в феврале количество биткоин-банкоматов в мире по данным сервиса CoinATMRadar превысило 1000. На сегодняшний день число терминалов, отмеченных на этом ресурсе, достигло уже 1153.