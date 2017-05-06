Все разделы
Укр / Рус

В Одессе появился Bitcoin-банкомат

Суббота, 6 мая 2017, 15:14

В конце апреля в Одессе был установлен и запущен первый в городе терминал для покупки и продажи биткоина.

Об этом пишет Forklog.

Как отмечается, Биткоин-ATM расположен в торговом центре на улице Екатерининской.

 

Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривни, а также можно продать биткоины и получить гривни на руки.

Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен. Выдача происходит на суммы кратные 500 гривнам.

Напомним, в феврале количество биткоин-банкоматов в мире по данным сервиса CoinATMRadar превысило 1000. На сегодняшний день число терминалов, отмеченных на этом ресурсе, достигло уже 1153.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Одесса bitcoin
Материалы по теме
Одесская компания получит заказы от трех судоходных гигантов 5 мая 2017, 12:08
Эстонская авиакомпания возобновит рейсы между Одессой и Таллинном 4 мая 2017, 15:40
"Схема Курченко": экс-руководителей Одесского НПЗ объявили в розыск 26 апреля 2017, 20:31
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте