За 2,5 года "Семья" украла примерно один госбюджет Украины - ГПУ

По оценкам Генпрокуратуры, на протяжении правления экс-президента Виктора Януковича было украдено около 40 млрд долларов.

Об этом в эфире UMN рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает "Укринформ".

"По нашим оценкам, в течение властвования Виктора Януковича было украдено около 40 млрд долларов США. За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины", - отметил он.

По словам Енина, преступная организация Януковича включала в себя несколько групп влияния.

"По версии следствия их сегодня 7. Мы детально проанализировали деятельность одного из семи крыльев преступной организации – это крыло, которое действовало под крышей Курченко, Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины", - заявил он.

"Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долл. кэшем. Это были так называемые налоговые площадки", - рассказал заместитель генпрокурора.

Далее, по словам Енина, эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций.

"Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность предприятий с внешним миром", - сказал он.

"То есть речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже "отбеленные" использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину – то есть покупка облигации внутреннего государственного займа", – заявил заместитель генпрокурора.

Как сообщалось, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины.

На счета Государственного казначейства уже зачислено 1,1 млрд долларов в рамках выполнения решения Краматорского суда. Дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и, в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.