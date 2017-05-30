OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости вторника, 30 мая.

О таможне. Nike, iPhone и еще 1146 торговых марок больше не пропустит украинская таможня. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Об Укрспирте. Сегодня утром в Киеве застрелили экс-директора "Укрспирта".

О ЕС. Нидерланды ратифицировали соглашение про ассоциацию между Украиной и ЕС.

Об обысках. ГФС обыскивает офис разработчика электронного декларирования.

О Приватбанке. На докапитализацию Привата нужно ещё почти 40 миллиардов гривен. E&Y в своем аудите назвали большую сумму.

О газе. Глава "Укргаздобычи" считает, что к 2020 году Украина достигнет газовой независимости.

О Насирове. Отстраненный руководитель фискальной службы просит выпустить его за границу.

О Курченко. Прокуратура подозревает бизнесмена в создании преступной организации.

О Тигипко. Тигипко решил купить обанкротившийся банк Мартыненко.

Об Ахметове. "Метинвест" Ахметова нарастил выручку на 43%.

Тексты дня.

"Кому должен — всех прощаю". Как Кабмин внутренний долг на "наследников" переписал

Правительство одобрило реструктуризацию, которая позволит сэкономить на выплатах по обслуживанию внутреннего госдолга в 2017 году свыше 10 млрд грн. Часть средств планируется направить на дороги.

Из "хрущевки" в новостройку. Что мешает

Все острее для Киева становится проблема реконструкции жилого фонда. Что об этом думает государство и есть ли перспективы у таких проектов?