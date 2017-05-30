OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости вторника, 30 мая.
О таможне. Nike, iPhone и еще 1146 торговых марок больше не пропустит украинская таможня. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Об Укрспирте. Сегодня утром в Киеве застрелили экс-директора "Укрспирта".
О ЕС. Нидерланды ратифицировали соглашение про ассоциацию между Украиной и ЕС.
Об обысках. ГФС обыскивает офис разработчика электронного декларирования.
О Приватбанке. На докапитализацию Привата нужно ещё почти 40 миллиардов гривен. E&Y в своем аудите назвали большую сумму.
О газе. Глава "Укргаздобычи" считает, что к 2020 году Украина достигнет газовой независимости.
О Насирове. Отстраненный руководитель фискальной службы просит выпустить его за границу.
О Курченко. Прокуратура подозревает бизнесмена в создании преступной организации.
О Тигипко. Тигипко решил купить обанкротившийся банк Мартыненко.
Об Ахметове. "Метинвест" Ахметова нарастил выручку на 43%.
Тексты дня.
"Кому должен — всех прощаю". Как Кабмин внутренний долг на "наследников" переписал
Правительство одобрило реструктуризацию, которая позволит сэкономить на выплатах по обслуживанию внутреннего госдолга в 2017 году свыше 10 млрд грн. Часть средств планируется направить на дороги.
Из "хрущевки" в новостройку. Что мешает
Все острее для Киева становится проблема реконструкции жилого фонда. Что об этом думает государство и есть ли перспективы у таких проектов?
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