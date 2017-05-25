OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 25 мая.

О железнодорожном сообщении с РФ. Утром российский "Коммерсант" написал, что Украина готовится к полному запрету на железнодорожное сообщение с Россией. По информации издания, запрет на пассажирские перевозки введут с 1 июля 2017 года. Это решение будет обосновано тем, что РЖД продолжает отправлять поезда в подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.

При этом, В УЗ заявили, что не планируют прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян также опроверг информацию о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

О ГФС и "Новой почте". Сотрудники ГФС вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на сортировочной станции компании Новая почта, куда поступают посылки с международных направлений.

Об учетной ставке НБУ. Национальный банк снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5% с 26 мая.

О Фирташе. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство относительно решения Кабинета Министров о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение облгазов, 70% которых контролирует Дмитрий Фирташа и его партнеры.

О деньгах "семьи Януковича". Нацбанк ещё не получил так называемые "деньги Януковича", которые были конфискованы решением суда.

А апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по поданной адвокатами экс-президента Виктора Януковича апелляции о конфискации 1,5 миллиарда долларов.

О международных резервах. Международные резервы Украины в настоящее время составляют 17,6 миллиардов долларов.

Об НКРЭ. Верховная Рада снова отклонила проекты постановлений о кандидатах номинационной комиссии по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

О квотах от ЕС. В Европейском Союзе планируют утвердить новые автономные преференции для Украины до конца июня, чтобы успеть к Саммиту Украина-ЕС, который состоится в середине лета.

О Гослесагентстве. Кабинет министров решил уволить Кристину Юшкевич с должности председателя Гослесагентства.

Странная новость дня. Неизвестные лица сегодня пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу в кабинете председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

О мобильном банкинге. Команда экс-топ-менеджеров Приватбанка Fintech Band анонсировала запуск нового сервиса, первого в Украине исключительно мобильного банкинга.

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