Кабмін звільнив голову Держлісагентства

Кабінет міністрів вирішив звільнити Христину Юшкевич з посади голови Держлісагентства.

Про це рішення стало відомо з витягу протоколу засідання Кабміну від 18 травня 2017 року, який оприлюднив Михаїл Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Юшкевич була обрана головою Держлісагентства 21 вересня 2016 року.

Як відомо, 23 травня міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий написав заяву про відставку.

Джерела УП в Кабміні розповіли, що у Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром, який нав’язав йому першого заступника Максима Мартинюка.

"Йому не дали жодних повноважень. Забрали "Укрспирт", "Укрліс". Знизу перший зам Мартинюк. Чоловік вирішив не бути клоуном і пішов", - зазначив співрозмовник в уряді.

"Останньою краплею стало лісагентство та земля", - додало інше джерело в Кабміні.

Економічна правда