В Україні запустять перший банк без відділень

Команда екс-топ-менеджерів Приватбанку Fintech Band анонсувала запуск нового сервісу, першого в Україні виключно мобільного банкінгу.

Про це повідомив один із засновників Fintech Band Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Новий мобільний банкінг буде працювати під брендом iBox Bank. Компанії iBox Bank і Fintech Band готуються представити кредитну карту і мобільний додаток цієї осені.

Банк планує надавати кредитні ліміти до 100 тис. грн з пільговим періодом до двох місяців, нараховувати високий відсоток на залишок власних коштів на картці, а також повертати відсотки від покупок (кешбек).

Крім самого додатка, в арсеналі банку - термінали iBox (більше 5300 по всій країні), через це поповнення карт і роботу з платежами планується зробити більш зручними, ніж в будь-якому іншому банку.

Мобільний банкінг має певну специфіку. По-перше, у банку не буде відділень. По-друге, для його використання буде потрібен смартфон.

"Ми довго сперечалися з власниками банку, наскільки Україна готова до такого формату. Адже mobile-only банків і в світі небагато! Але, врешті-решт, прийшли до висновку, що це було б божевіллям відкривати відділення в XXI столітті. А смартфони сьогодні є вже майже у кожного другого українця", - пише Дубілет.

Відзначається, що відділення - одна з головних витратних статей у банків. Завдяки тому, що у нового сервісу їх не буде, вдасться економити колосальні гроші. За рахунок цього можна буде інвестувати в мобільний додаток.

Про сам же додаток Дубілет поки нічого не розповів, обмежившись лише заявою, що ніколи раніше команді не доводилося інвестувати стільки сил і грошей в додаток.

"Ми домовилися з власником, що ми не просто будемо поставляти в банк ІТ-рішення. Ми будемо вилизувати всі бізнес-процеси. У нас довгостроковий контракт, тому ми будемо робити все, щоб клієнти цього банку отримали кращі умови і кращий сервіс в Україні" - зазначив Дубілет.

Запуск мобільного банкінгу відбудеться восени, але попередня реєстрація для охочих відкрита вже з сьогоднішнього дня. Зазначається, що зацікавлені користувачі можуть залишити свою адресу електронної пошти і отримати запрошення одними з перших стати клієнтом нового мобільного сервісу.

Fintech Band - ІТ-компанія, створена колишніми топ-менеджерами "Приватбанку". Компанія надає ІТ, маркетингові та операційні послуги банкам в Україні і в інших країнах.

itc.ua