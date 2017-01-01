Мажоритарник з Херсонщини Юрій Одарченко, "Батьківщина", останнім зайшов у Комітет з питань будівництва — у квітні 2017 року. Це не перший термін Одарченка на посаді нардепа — у Верховній Раді він з 2006 року. Також у 2014 році він встиг шість місяців побути головою Херсонської ОДА.



На момент обрання нардепом Одарченко був на посаді директора ПАТ "Будівельна компанія "Будмеханізація".

