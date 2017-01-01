Парламентські забудовники:
конфлікт інтересів у комітеті будівництва
Громадський рух ЧЕСНО проаналізував електронні декларації 13 нардепів Комітету з питань будівництва. Найбільше фірм — 32 — має нардеп-мажоритарник Степан Івахів, "Воля народу", з Волині. Будівельне спрямування мають фірми переважної більшості нардепів — Володимира Зубика, Степана Івахіва, Олександра Марченка, Петра Сабашука, Сергія Скуратовського, Віталія Сташука, Олександра Ревеги, Дмитра Андрієвського і Юрія Одарченка. Не вказали у своїй декларації бізнес-активи двоє з тринадцяти нардепів: Олександр Кодола, "Народний фронт", а також Андрій Шинькович, БПП "Солідарність".
Офшорні будівничі країни
Найбільше фірм має нардеп-мажоритарник Степан Івахів, "Воля народу", з Волині. Окрім 32 юросіб в Україні і закордоном, нардеп має ще дві громадські організації. Зокрема, Івахів задекларував 13 офшорних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах, Сингапурі і Мальті, ще одна іноземна фірма Івахіва — в Нідерландах.
32
юрособи задекларував нардеп Івахів
13
з яких зареєстровано в офшорах

Денис П'ятигорець
прес-секретар нардепа
"Волі народу" Степана Івахіва

"Усі фірми знаходяться в управлінні компанії "Континіум"
Щодо деяких кіпрських офшорів, то контактною інформацією в декларації вказана корпоративна скринька юридичної фірми Pittas Legal; Британських Віргінських островів - Dr. K. Chrysostomides & Co LLC.
Власниками ТОВ "Спільне українсько-англійське підприємство "Західна нафтова група" (організація будівництва будівель) є п'ять підприємств.

Директором ТОВ є Юрій Корецький, помічник екс-нардепа Ігоря Єремеєва під час IV скликання ВРУ Корецький висувався на виборах 2015 року до Луцької міської ради від "Партії зелених України", посада на той момент - заступник директора КП "Луцькводоканал".

На заводі ПрАТ "Роздільський керамічний завод" виробляється продукція ТМ "Євротон". Завод знаходиться у Львівській області в смт Розділ.

Ігор та Софія Єремеєви, кінцеві бенефіціари низки підприємств, є дітьми покійного нардепа Ігоря Єремеєва з "Волі народу".

Христина Кушіл і Віталій Рогак є бізнес-партнерами Івахіва. Рогак представляв Ігоря Єремеєва на виборах 2012 року, він має юридичну ліцензію.
Заступник голови Комітету Дмитро Андрієвський, БПП, вніс в е-декларацію 2015 року дані про цінні папери в чотирьох товариствах.

Йдеться про ПАТ "Акціонерне товариство "Київводоканал", АТ "Український професійний банк", ПАТ "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" і кіпрську Restima Construction Limited.

ПАТ "Акціонерне товариство "Київводоканал" має доволі складну систему власності. Андрієвський свого часу був членом Наглядової ради ПАТ.

Щодо АТ "Український професійний банк", то у 2015 році була розпочата процедура ліквідації банку. Більша частина власності банку належала у 2015 році львівському бізнесмену Євгену Балушці.

Будівельну спрямованість має ПАТ "СУППР", яке займається виготовленням виробiв із бетону для будiвництва.

Кіпрська Restima Construction Limited була заснована у 2006 році.

Окрім того, Андрієвський указав корпоративні права, вказані на одну юрособу — ТОВ "Управляюча компанія "Інтеко". ТОВ "Інтеко" заснована у вересні 2011 року. Власниками ТОВ "Інтеко" значиться Дмитро Андрієвський і старший брат нардепа Вадим Андрієвський. Фірма займається діяльністю у сфері права.

Звернемо увагу: Дмитро Андрієвський у 2015 році зазначив наявність дружини Лариси, яка отримала зарплату на 18 тис. грн у ТОВ "Франклін Групп Україна". У декларації 2016 року дружини вже немає.

Власником ТОВ "Франклін Групп Україна" значиться Franklin Group International LLC з Сан-Франциско, США. "Франклін Групп" було засноване у квітні 1998 року, вид діяльності фірми — "посередництво у торгівлі товарами широкого асортименту". Кінцевим бенефіціарним власником юрфірми значиться Вадим Андрієвський, брат нардепа.

ТОВ "Франклін Групп Україна" також є співвласницею низки інших українських фірм. Зокрема, ТОВ "Центр комунікаційного менеджменту", де кінцевим бенефіціаром є Олена Казарінова, помічниця нардепа Дмитра Андрієвського; ТОВ "Західспецпрофіль" (надання в оренду), де кінцевим бенефіціаром є Вадим Андрієвський.

Помічник Дмитра Андрієвського під час 7-8 скликань Вадим Демещук є головою ради директорів INTECO. Помічниця Олена Шиндеровська, директорка ТОВ "Форум-Капітал", також значиться помічницею Андрієвського під час 7-8 скликань.

Серед помічників Андрієвського на платній основі значиться дві людини — Руслан Голуб і Руслан Кисіль.

У команду Андрієвського загалом входить Максим Шкуро, Олександр Вергун, Руслан Кисіль, Максим Конобас, Марина Волочай, Віктор Сачек, Ніна Чорна, Костянтин Ткачук.

Колишній помічник Андрієвського Максим Шкуро окрім того, що зараз є депутатом Київради, ще й очолює Солом'янську РДА. У Київраді Шкуро є членом Комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Максим Конобас, депутат Київради, перший заступник голови Комісії з питань власності. Конобас ще є головою Фонду підтримки підприємництва та малого бізнесу "Благо" Солом'янського району.

Олександр Вергун входить в Громадську раду трьох комітетів Солом'янської РДА від ГО "Довіра людей". Згідно з даними ЄДР, Вергун є директором ГО з 2014 року.

Марина Волочай значиться приватним підприємцем, вона має оформлений в селищі Іванків на Київщині ФОП, де видом діяльності є "надання послуг перукарнями та салонами краси" . Утім, батько Леонід Волочай є директором іванківського ТОВ "Зодчий-06", яке займається будівництвом будівель". Раніше він також був директором ліквідованого Іванківського будівельно-монтажного підприємства "Райагробуд" концерну "Київоблагробуд".

Руслан Кисіль зараз значиться помічником нардепа на платній основі. Раніше він був депутатом КМР, депутатом Солом'янської РДА. За інформацією з сайту Андрієвського, Кисіль очолює ГО "Довіра людей", але за ЄДР він значиться членом ГО.

Віктор Сачек є також членом ГО "Довіра людей", а також співробітником "Київського політехнічного інституту". Ще одна людина — Костянтин Ткачук — теж із "КПІ", він є завідувачем кафедри інженерної екології.

Зауважимо, що Андрієвський є випускником Кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами"КПІ".

Ніна Чорна очолює у Солом'янському районі ЖБК "Мостостроитель".
Головні "будівельники" країни
Депутат-мажоритарник з Черкаської області Володимир Зубик, "Відродження", вказав у декларації 2015 року два підприємства своєї дружини Олени. Утім, у декларації 2016 року вказано, що Зубик проживає з Іриною Діль, українським дизайнером одягу.

Одне з підприємств Олени Зубик пов'язане з діяльністю Комітету.

Так, ПП "Боброва Падина" займається мисливством і відловлюванням тварин тощо. Олена Зубик є 100% власником. Фірма розташована у селі Ясногородівка, недалеко від Києва.

А ось ТОВ "Камертон 2004" — знаходиться у Києві — займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. "Камертон 2004" на 99% належить Олені Зубик, ще 1% - ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент".

У свою чергу, власником ТОВ "Крістал Ессет Менеджмент" значиться Сергій Чумак, директором — Валерій Кулаков, екс-помічник Володимира Зубика у тому числі під час VIII скликання.

Валерій Кулаков був довіреною особою регіонала Володимира Зубика на парламентських виборах 2012 року.

ТОВ "Крістал Ессет Менеджмент" у 2016 році заплатив Зубику за оренду 300 960 грн.

Помічниця Зубика Лариса Малкова у 2014 році висувалася в нардепи від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна".

Щодо декларації 2016 року, то зі зникненням екс-дружини Олени Володимир Зубик не вказав жодного підприємства. Щодо Ірини Діль, то вона задекларувала підприємницький дохід на суму 965 880 грн.
До слова, студія Діль знаходиться біля Маріїнського парку на Михайла Грушевського, 34/1.
Як пишуть ЗМІ, Зубика пов'язують з однією з найбільших будівельних компаній в Україні – "Інтергал-Буд". "Інтергал-Буд" розташований за однією адресою — Анрі Барбюса, 28Б — з ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент". Раніше приймальня Володимира Зубика як нардепа теж розташовувалася на Анрі Барюса, 28Б.

У декларації 2016 року ТОВ "БК "Інтергал-Буд" заплатив Зубику за оренду 2 039 700 грн.

"Інтергал-буд" найбільшу діяльність проводить у Львові. "Наші Гроші" повідомляли, що із 2004 року фірми народного депутата від "Партії регіонів" Володимира Зубика отримали у Львові 16 ділянок на 2 га землі.

Журналісти "Радіо Свобода" у сюжеті в 2015 році розповідали, що фірма з орбіти Зубика зводить житловий комплекс, хоча ділянку виділяли під будівництво УПЦ.

"Наші гроші" писали у 2015 році, що оточення Зубика через ТОВ "Виробничий кооператив "Підряд" хотіло забудувати 48 гектарів чорнозему під Києвом у селі Гатному. ВК "Підряд" зареєстрований на ТОВ КУА "Крістал Ессет Менеджмент".

Сільський голова Гатного Броніслав Корицький свого часу у 1990-х працював у ВК "Підряд".
Дерибан у Гатному:
"Озерний Гай" привчає інвесторів до септика на болоті
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Володимир Зубик також став відомим для громадськості завдяки оборудці компанії "Лівела", яка ввозила в Україну нафтопродукти без сплати мита.

До слова, у 2016 році Зубик вказав у декларації видатки за надання послуг з постачання природного газу на суму 71 034 грн.
На момент обрання нардепом Андрій Гальченко, "Опозиційний блок", був з 1 лютого 2013 року до 27 листопада 2014 року першим заступником голови Кривого Рогу. Гальченко — депутат-мажоритарник з Дніпропетровщини.

У своїй декларації Андрій Гальченко вказав активи своєї дружини. Йдеться про ТОВ "Сервіс Спец Груп" (оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів), де Марині Гальченко належить 50% статутного внеску, інші 50% — Анатолію Філомішину. Філомішин також є і директором цього підприємства з 2012 року.

Окрім того, Анатолій Філомішин був директором Держпідприємства Міноборони "Криворізький комбінат побутового обслуговування" (закрився у 2009 році, має правонаступника - Концерн "Військторгсервіс").

Окремої уваги заслуговують помічники Андрія Гальченка. Вони, переважно, займають посади в райрадах та сільрадах Дніпропетровщини, а також висувалися у різні роки від "Опозиційного блоку" чи "Партії регіонів".

Інна Сторожук у 2010 році висувалася в депутати від "Партії регіонів" у Довгинцівську райраду в Кривому Розі. На той час Сторожук була головним державним санітарним лікарем Довгинцівської районної санітарної епідеміологічної станції. У 2015 вона знову висувалася — від "Опозиційного блоку" — у депутати Довгинцівської райради, але також не пройшла. На той момент вона була заступницею голови Довгинцівської райради.

Помічник Юрій Арсеєв є депутатом Дніпропетровської облради від "Опозиційного блоку". Також він очолює Криворізьке відділення Українського союзу промисловців і підприємців. Свого часу Арсеєв також працював у виконкомі Довгинцівської райради. Ще він був депутатом Криворізької міськради 2010-2015 років, займав посаду замголови комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, планування та забудови міста.

До того ж, Арсеєв є директором ТОВ "Шляхпостач" (будівництво залізниць і метрополітену) і співвласником низки інших підприємств. Бізнес-партнер по ТОВ "Шляхпостач" Владислав Іцковський був помічником екс-нардепа Сергія Глазунова з "Партії регіонів".

Арсеєв був ініціатором петиції на захист скандального мера Кривого Рогу Юрія Вілкула.

Нагадаємо, що Андрій Гальченко пропускав засідання Комітету ЖКГ в тому числі через вибори мера в Кривому Розі.

Помічник Олексій Баландін теж висувався у 2015 році від "Опозиційного блоку", а у 2010 році — від "Партії регіонів" в депутати в Довгинцівську райраду.

Помічник Аркадій Бєліков, член "Партії регіонів", був депутатом упродовж 2010-2015 років у Криворізькій міськраді. На момент обрання він обіймав посаду директора ТОВ "Криворізька швейна фабрика "Старт".

Ігор Бондар наразі є депутатом Дніпропетровської облради, на момент обрання він очолював ТОВ „Сервісно-логістичний центр БелАЗ Україна". Бондар входить у Комісію з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.

Помічник Джанай Омаров є директором ПП "Одіум-Престиж", яке здійснює перевезення пасажирів на маршрутах міста та за його межами. Омаров поставив КП "Міський тролейбус" цього року один фургон на 200 тис. грн.

Помічниця Ірина Салащенко також є депутатом Дніпропетровської облради від "Опозиційного блоку".

Помічниця Тетяна Сімоник є депутатом Саксаганської райради у Кривому Розі від "Опозиційного блоку". На момент обрання вона працювала у ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".

Помічник Григорій Ткаченко є депутатом у Криворізькій міськраді від "Опозиційного блоку".

Помічниця Світлана Хватова є депутатом Дніпропетровської облради. На момент обрання працювала у ДП "Овація" ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".

Вадим Щокіндепутат Дніпровської облради від "Опозиційного блоку". На момент обрання був завідувачем кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту ДВНЗ "Криворізький національний університет".

Євген Якуненко очолює КП "Швидкісний трамвай" у Кривому Розі.
На момент обрання депутат-мажоритарник з Київської області Олександр Марченко, позафракційний, був гендиректором ТДВ "Білоцерківський кар'єр".

Географічно задекларовані активи Марченка — "Білоцерківський кар'єр" і ПП "Каменяр" — знаходяться у Білій Церкві.

Власником ПП "Каменяр" (будівництво житлових і нежитлових будівель) є дружина нардепа Олена Марченко.

У свою чергу, ТДВ "Білоцерківський кар'єр" був раніше акціонерним товариством. Діяльність ВАТ була припинена ще в 2011 році, правонаступником стало вже ТОВ. За даними SMIDA, засновниками ТДВ було початково Регiональне вiддiлення фонду держмайна на Київщині і Орендне підприємство "Бiлоцеркiвський кар'єр". Останнє фігурувало в переліку об'єктів, що підлягали обов'язковій приватизації у 1995 році.

ТДВ "Білоцерківський кар'єр" займається добуванням декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю". У SMIDA є дані про те, що підприємство мало ліцензію на видобуток гранiту, придатного для виробництва щебеню та каменю бутового, яка чинна була, принаймні, до кінця 2016 року.

ТДВ "Білоцерківський кар'єр" має декілька засновників, кінцевим бенефіціаром є дружина Олександра Марченка Олена. Окрім неї і фізосіб є ще ТОВ "Мікомп", ПрАТ "Брок", ПрАТ "Інвестиційна Компанія "ІнвестСервіс".

Власником ТОВ "Мікомп"(Дніпропетровська область) є Олег Мороз. Мороз висувався на виборах 2015 року в Дніпровську міськраду від "Батьківщини", але не пройшов. Перед цим - у 2014 році — Мороз висувався у нардепи.
Депутат-мажоритарник із Запорізької області Петро Сабашук, БПП, на момент обрання у 2014 році був гендиректором ПАТ "Рассвет".
20
юросіб задекларував Сабашук
7
з яких пов'язані з будівничою сферою
Інші займаються виробництвом машин і устаткування тощо.
ПАТ "Запорізький домобудівний комбінат" (ПАТ "ЗДБК") займається будівництвом новобудов.

Щодо ДП "Норма" (виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій ), то власниками цього дочірнього підприємства є ВАТ "Львівсільмаш". З 2011 року ДП "Норма" перебуває в стані припинення. Як і "Львівсільмаш", який припинив діяльність взимку 2017 року.
Голова Комітету Сергій Скуратовський, "Радикальна партія Олега Ляшка", на момент обрання був директором ПП "Грін-Грей" (село Софіївська Борщагівка, вулиця Гагаріна, 28).

Зараз власником ПП "Грін-Грей" (основний КВЕД - "діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування") є ГО "Реформи в будівництві". Кінцевим бенефіціаром значиться дружина нардепа Людмила Скуратовська. Директором ПП з листопада 2014 значиться Олександр Конихов, помічник Сергія Скуратовського на громадських засадах.

Як повідомляли "Наші Гроші", Конихов був одним із співвласників землі, яка раніше належала державному агрокомбінату "Пуща-Водиця".

У декларації Скуратовського зазначена одна фірма - ТОВ "ЖЕО "Софія Київська" (комплексне обслуговування об'єктів). Власниками ЖЕО є Людмила Скуратовська і ТОВ "Укрполіскорм". "Укрполіскорм" перебуває в стані припинення з 9 лютого 2017 року. Основним КВЕДом фірми є "оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин". Директором з січня 2017 року і ліквідатором значиться адвокат Дмитро Земницький. Він також значиться і власником фірми.

Як писали "Наші гроші", фірма "Укрполіскорм" будує у Софіївській Борщагівці Житловий Комлекс "Софія Київська". Це будівництво курує той самий помічник Конихов.
Секретар Комітету Віталій Сташук, "Народний фронт", на момент обрання нардепом був головою Благодійної організації "Фонд підтримки муніципальних ініціатив".

До того як стати нардепом, Сташук очолював Дарницьку РДА Києва і був депутатом РДА. Також Сташук був депутатом Київської міськради.

Віталій Сташук вніс у декларацію дані про чотири фірми, з яких дві пов'язані з будівельними.

Щодо будівельних фірм, то йдеться про ТОВ "Житлоспецбуд.ТРЕСТ № 4" і ТОВ "Вищий Гатунок".

Власниками ТОВ "Житлоспецбуд.ТРЕСТ № 4" (будівництво будівель) є чотири особи — Тетяна Волинець, Ганна Борисенко, Леонід Новак і сам Віталій Сташук.

Власниками ТОВ "Вищий Гатунок" (організація будівництва будівель) є Лариса Корж, Олександра Краснюк і Світлана Сташук.

Брат Сташука Роман був помічником Віталія Яреми, "Батьківщина", під час VII скликання ВРУ.
Депутат-мажоритарник Олександр Ревега, БПП "Солідарність", з Житомирської області має свої активи у місті Бердичів. На момент обрання Ревега був директором ТОВ "ОРавтобуд".

Наразі кінцевим бенефіціаром ТОВ "ОРавтобуд" є Галина Кичкирук.
9
юрособіб задекларував Ревега
1
з яких пов'язана з будівничою сферою
Йдеться про ТОВ "Б.К.Газ" (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна). Власником ТОВ "Б.К.Газ" є сам Олександр Ревега.

Щодо інших юросіб, то фірми займаються широким спектром — вирощуванням зернових, консервуванням морепродуктів, виданням газет, наданням транспортних послуг, парк розваг, будівництво доріг.

Зокрема, помічник нардепа Віталій Побережний є також директором ТОВ "Ревега", яке займається переробленням та консервуванням риби, раків і молюсків.

Помічник Ревеги Віталій Березенко також є депутатом Бердичівської міськради.
Мажоритарник з Херсонщини Юрій Одарченко, "Батьківщина", останнім зайшов у Комітет з питань будівництва — у квітні 2017 року. Це не перший термін Одарченка на посаді нардепа — у Верховній Раді він з 2006 року. Також у 2014 році він встиг шість місяців побути головою Херсонської ОДА.

На момент обрання нардепом Одарченко був на посаді директора ПАТ "Будівельна компанія "Будмеханізація".
3
юрособи задекларував Одарченко
Усі фірми географічно знаходяться на Херсонщині — зазначене вище ПАТ (цінні папери), де нардеп має акції ще з 1994 року; ТОВ "Союз забудовників житла" і ТОВ "Медіа-група "Вечірній Херсон".

За звітом за 2015 рік, Одарченко мав 41% акцій ПАТ "Будмеханізація". Як ідеться на SMIDA, історія "Будмеханізації" розпочата в 1993 році, коли на той момент Орендне підприємство "Механізації будівництва" розпочало процес приватизації, у результаті якого воно і перетворилося в Акціонерне Товариство "Будмеханізація", яке згодом стало Публічним Акціонерним Товариством.

Власниками ТОВ "Союз забудовників житла" значиться Андрій Бабенко, Сергій Тріщанович і сам Юрій Одарченко. Сергій Тріщанович також ж є і директором цього ТОВ.

Тріщанович значиться помічником Одарченка під час VI-VII скликання ВРУ. На місцевих виборах 2015 року помічник висувався в депутати Херсонської ОДА від "Батьківщини", але не пройшов. У 2014 році Тріщанович був заступником голови-керівником апарату Херсонської ОДА. Він також висувався в 2014 році і 2012 року у нардепи від "Батьківщини", але безуспішно.

Андрій Бабенко теж був раніше помічником Одарченка та інших нардепів з БЮТ. Зараз він значиться помічником Вадима Івченка, ВО "Батьківщина".
Формально без бізнесу
Андрій Шинькович
Депутат прикривається папірцем, щоб проголосувати на порожньому місці
Депутат-мажоритарник з Хмельницької області, лідер за кількістю зафіксованих ЧЕСНО фактів кнопкодавства (наразі 11 фактів) Андрій Шинькович, БПП "Солідарність", не вказав у своїй е-декларації жоден бізнес-актив. Утім, на момент обрання Шинькович був заступником голови ТОВ "Епіцентр К".

ТОВ "Епіцентр К" належить екс-депутату Олександру Герезі і Галині Герезі, а також сестрі Галини Тетяні Суржик.
Ще одним нардепом без бізнес-активів є Олександр Кодола, "Народний фронт", який був обраний у Чернігівській області. На момент обрання нардепом Кодола був першим заступником голови Чернігівської облради.

Олександр Кодола був помічником таких нардепів як Віталій Корж, ВО "Батьківщина", на платній основі і Івана Куровського, ВО "Батьківщина".
У Комітеті з питань будівництва перебуває поки що і нардеп із "Самопомочі" Альона Бабак, яка 11 березня вирішила скласти свої повноваження. За це має ще проголосувати Верховна Рада. На момент обрання нардепом Альона Бабак була директором ТОВ "Інститут місцевого розвитку", яке займається консультування з питань комерційної діяльності й керування. Окрім того, в декларації 2015 року Бабак вказала наявність корпоративних прав у цьому ж ТОВ "ІМР".

Як зазначено на сайті, Інститут місцевого розвитку (ІМР) заснований у 2004 році групою українських спеціалістів у сфері житлово-комунального господарства та соціально-економічного розвитку міст та регіонів. ІМР об'єднує дві організації: Всеукраїнську благодійну організацію "Інститут місцевого розвитку" та ТОВ "Інститут місцевого розвитку".
Політична пам'ять
Матеріал входить до циклу аналітичних матеріалів Громадського руху ЧЕСНО щодо роботи нардепів у Комітетах Верховної Ради. Публікації готуються у рамках спецпроекту «Політична пам'ять» Громадського руху ЧЕСНО — онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.
Матеріал підготувала:
Оксана Ставнійчук
журналістка ЧЕСНО
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