Заступник голови Комітету Дмитро Андрієвський
, БПП, вніс
в е-декларацію 2015 року дані про цінні папери в чотирьох товариствах.
Йдеться про ПАТ "Акціонерне товариство "Київводоканал"
, АТ "Український професійний банк"
, ПАТ "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"
і кіпрську Restima Construction Limited
. ПАТ "Акціонерне товариство "Київводоканал" має доволі складну систему
власності. Андрієвський свого часу був членом Наглядової ради ПАТ.
Щодо АТ "Український професійний банк"
, то у 2015 році була розпочата
процедура ліквідації банку. Більша частина власності банку належала
у 2015 році львівському бізнесмену Євгену Балушці
.
Будівельну спрямованість має ПАТ "СУППР"
, яке займається виготовленням виробiв із бетону для будiвництва.
Кіпрська Restima Construction Limited була заснована
у 2006 році.
Окрім того, Андрієвський указав корпоративні права, вказані на одну юрособу — ТОВ "Управляюча компанія "Інтеко"
. ТОВ "Інтеко" заснована у вересні 2011 року. Власниками ТОВ "Інтеко" значиться Дмитро Андрієвський і старший брат нардепа Вадим Андрієвський
. Фірма займається діяльністю у сфері права.
Звернемо увагу: Дмитро Андрієвський у 2015 році зазначив наявність дружини Лариси, яка отримала
зарплату на 18 тис. грн у ТОВ "Франклін Групп Україна". У декларації 2016 року дружини вже немає.
Власником ТОВ "Франклін Групп Україна"
значиться Franklin Group International LLC з Сан-Франциско, США. "Франклін Групп" було засноване у квітні 1998 року, вид діяльності фірми — "посередництво у торгівлі товарами широкого асортименту". Кінцевим бенефіціарним власником юрфірми значиться Вадим Андрієвський
, брат нардепа.ТОВ "Франклін Групп Україна"
також є співвласницею низки інших українських фірм. Зокрема, ТОВ "Центр комунікаційного менеджменту", де кінцевим бенефіціаром є Олена Казарінова
, помічниця
нардепа Дмитра Андрієвського; ТОВ "Західспецпрофіль"
(надання в оренду
), де кінцевим бенефіціаром є Вадим Андрієвський
.
Помічник Дмитра Андрієвського під час 7-8 скликань Вадим Демещук
є головою ради директорів INTECO
. Помічниця Олена Шиндеровська
, директорка ТОВ "Форум-Капітал"
, також значиться
помічницею Андрієвського під час 7-8 скликань.
Серед помічників Андрієвського на платній основі значиться
дві людини — Руслан Голуб
і Руслан Кисіль
.
У команду Андрієвського загалом входить Максим Шкуро
, Олександр Вергун
, Руслан Кисіль
, Максим Конобас
, Марина Волочай
, Віктор Сачек
, Ніна Чорна
, Костянтин Ткачук
.
Колишній помічник Андрієвського Максим Шкуро
окрім того, що зараз є депутатом
Київради, ще й очолює
Солом'янську РДА. У Київраді Шкуро є членом
Комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Максим Конобас
, депутат
Київради, перший заступник голови Комісії з питань власності. Конобас ще є головою Фонду підтримки підприємництва та малого бізнесу "Благо" Солом'янського району. Олександр Вергун входить
в Громадську раду трьох комітетів Солом'янської РДА від ГО "Довіра людей". Згідно з даними ЄДР, Вергун є директором ГО з 2014 року. Марина Волочай
значиться приватним підприємцем, вона має оформлений в селищі Іванків на Київщині ФОП, де видом діяльності є "надання послуг перукарнями та салонами краси" . Утім, батько Леонід Волочай є директором іванківського ТОВ "Зодчий-06", яке займається будівництвом будівель". Раніше він також був директором ліквідованого Іванківського будівельно-монтажного підприємства "Райагробуд" концерну "Київоблагробуд". Руслан Кисіль
зараз значиться
помічником нардепа на платній основі. Раніше він був депутатом КМР, депутатом Солом'янської РДА. За інформацією з сайту Андрієвського, Кисіль очолює ГО "Довіра людей", але за ЄДР він значиться членом ГО. Віктор Сачек
є також членом ГО "Довіра людей", а також співробітником "Київського політехнічного інституту". Ще одна людина — Костянтин Ткачук — теж із "КПІ", він є завідувачем
кафедри інженерної екології.
Зауважимо, що Андрієвський є випускником
Кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами"КПІ".Ніна Чорна
очолює у Солом'янському районі ЖБК "Мостостроитель".