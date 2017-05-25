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Україна припинить пасажирське залізничне сполучення з РФ - російські ЗМІ

Четвер, 25 травня 2017, 09:00

Україна готується до повної заборони на залізничне сполучення з Росією.

Про це з посиланням на джерела пише "Комерсант".

В УЗ заявили, що "ніякого рішення з цього приводу на даний момент не прийнято".

За інформацією видання, заборону на пасажирські перевезення введуть з 1 липня 2017 року. Це рішення буде обумовлено тим, що російська залізниця продовжує відправляти поїзди в підконтрольні сепаратистам райони Донецької та Луганської областей.

Експерт у сфері транспорту та інфраструктури Олександр Кава розповів виданню, що зараз пасажиропотік з Росією вже скоротився більш ніж на 60 відсотків, але все одно становить майже 2 мільйони осіб на рік.

До заборони на пасажирські перевезення, за даними "Коммерсанта", вже готується білоруська авіакомпанія "Белавіа", яка веде переговори про збільшення рейсів з Москви до Києва через Мінськ.

Нагадаємо, з 25 жовтня 2015 року припинено пасажирське авіасполучення між Україною і РФ.

Економічна правда

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