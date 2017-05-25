Невідомі захопили кабінет голови Держгеонадр

Невідомі особи намагаються отримати доступ до документів, печаток і сейфа в кабінеті голови Державної служби геології та надр України.

Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

Повідомляється, що працівників Служби не допускають до робочих місць. До Держгеонадр також приїхали народні депутати. Відомство оточене громадськими активістами і правоохоронцями.

За словами співробітників відомства, напередодні їх попереджали про можливе призначення в.о. голови Служби Олега Кирилюка та першого заступника голови Миколи Фощія.

У відомстві зазначили, що 23 травня Комісія з питань вищого корпусу державної служби на конкурсі не змогла вибрати переможця на посаду глави Держгеонадр.

18 травня Кабмін призначив на посаду в.о. голови Служби Олега Кирилюка та першого заступника Миколу Фощія, проте через порушення Окружний адміністративний суд Києва призупинив ці рішення Кабміну.

Нагадаємо, Держгеонадра 19 квітня призупинила дію спеціальних дозволів на користування надрами, наданих ПАТ "ДАТ" Чорноморнафтогаз" для видобутку природного газу з родовищ Одеське і Штормове на шельфі Чорного моря.

Економічна правда