"Нова Пошта" скаржиться на тиск з боку ДФС

Співробітники ДФС втручаються в роботу сектору митного оформлення міжнародних експрес-відправлень на сортувальній станції компанії Нова пошта, куди надходять посилки з міжнародних напрямків.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці в Facebook.

"Не надаючи жодних пояснень, вони оглядають всі без винятку посилки, несанкціоновано фотографують та знімають на відео прийом посилок авіа - і навіть автомобільних рейсів і заважають їх обробці, створюючи штучні перешкоди. При цьому будь-яких порушень, які б давали підстави для такої поглибленої уваги, не виявлено", - повідомили в Новій пошті.

Компанія зазначає, що необґрунтоване втручання в її роботу з боку ДФС призводить до затримки доставок клієнтам і до накладання штрафних санкцій з боку інших державних органів.

"Ми хочемо залучити до цього якомога більш широку увагу громадськості та медіа. ДФС має право здійснити перевірку, однак зараз перешкоджання роботі нашого митного пункту відбувається всупереч чинному законодавству", - заявляє Нова пошта.

Служба нагадує, що за січень-квітень 2017 року Нова пошта Інтернешнл доставила в Україну понад 2,2 млн міжнародних відправлень.

"Враховуючи кілька інформаційних атак на Нова пошта Інтернешнл з боку зацікавлених осіб/підприємств, ми робимо висновок про те, що ці акції сплановані і спрямовані на те, щоб дискредитувати компанію. Про мету дискредитації ми можемо лише здогадуватися. Ми очікуємо припинення неправомірних дій з боку внутрішньої безпеки ДФС. В іншому випадку ми будемо змушені звернутися до суду, оскільки зараз наші з вами права та інтереси знаходяться під загрозою", - резюмує компанія.

Економічна правда