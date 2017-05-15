OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 15 мая.

О повышении ЕСВ. Кабмин намерен инициировать увеличение ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда и предприятий с рабочими местами по первому списку. Размер ставки, увеличится только для предприятий с вредными условиями труда: на 15% для предприятий с рабочими местами с первым списком и на 7% процентов для второго списка.

О росте экономики. В первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,4%.

О росте тарифов. НКРЭКУ увеличила тариф на холодное водоснабжение и водоотвод с 12 мая 2017 года. Подорожание коснулось Киева и областных центров - Львов, Ровно, Днепр, Хмельницкий, а также ряда меньших городов - Ирпень, Вишневое, Боярка, Каменец-Подольский, Павлоград, Лисичанск, Коломыя и другие. Уровень подорожания колеблется от 7% до 28%. Наибольший % роста - во Львове, в численном измерении тарифа - в Ровно и Киеве.

Об НБУ. Нацбанк обнародовал сводную банковскую отчетность, из которой следует, что прибыль банковской системы в январе-марте 2017 года составила не 5,09 миллиарда гривен, а 4,1 миллиарда.

Об СБУ и "Нафтогазе". Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ инициирует проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины". В целом СБУ подозревает Нафтогаз в неуплате 3 миллиардов налогов.

О "Тедис-Украина". После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш трёхсотмиллионных штрафа, наложенного на ООО "Тедис-Украина", зачислены в госбюджет. Первый транш в сумме 106 505 700 гривен был перечислен сразу – 26 апреля 2017.

О ЧАО "Энергомережа". Суд заочно арестовал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

О "Приватбанке". Государственный Приватбанк 5 июня созывает собрание держателей еврооблигаций на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.

Об МВФ. "Следующий транш МВФ, а также связанные с ним средства внешних организаций-доноров, скорее всего, поступят во второй половине 2017 года – при условии, что Украина добьется прогресса в проведении ключевых земельной и пенсионной реформ", – говорится в прогнозе международного рейтингового агентства S&P.

Еще МВФ на переговорах с Кабинетом министров Украины отказывается согласовывать осовременивание пенсий с 1 октября и отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.

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