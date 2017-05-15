Кабмін підвищить ставку ЄСВ для окремих підприємств - Рева

Кабмін має намір збільшити ЄСВ для підприємств з шкідливими умовами праці і підприємств з робочими місцями за першим списком.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Сьогодні ставка єдиного внеску становить 22%. Звучали пропозиції про повернення до більшої ставки внеску, однак урядом прийнято принципове рішення про збереження її розміру на такому ж рівні", - йдеться в повідомленні.

Розмір ставки, за словами міністра, збільшиться тільки для підприємств з шкідливими умовами праці: на 15% для підприємств з робочими місцями за першим списком і на 7% відсотків для другого списку.

За словами міністра, дане підвищення пов'язане з домовленістю з роботодавцями та профспілками.

Крім того, збільшення ставки стане ресурсом для дострокового виходу на пенсію таких працівників.

Нагадаємо, за даними ДФС після підвищення рівня мінімальної заробітної плати надходження ЄСВ до бюджету збільшилися на третину.

Економічна правда