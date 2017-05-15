Українці літатимуть дешевше. Це правда?

Що сталося? Минулого тижня і Міністерство інфраструктури, і міжнародний аеропорт Бориспіль оголосили про ініціативи, які повинні знизити ціни на квитки для пасажирів. В п'ятницю, найбільша національна авіакомпанія МАУ оголосила про те, що вводить low-cost тарифи. З огляду на те, що Бориспіль - найбільший український аеропорт, що пропускає через себе максимальну кількість пасажирів, а МАУ — найбільша авіакомпанія, все веде до того, що зниження цін на авіаперевезення відчує переважна більшість пасажирів..

Що пропонує міністерство інфраструктури? Міністерство підготувало проект наказу, що знижує розмір збору за обслуговування пасажирів в аеропорту "Бориспіль" з 17 до 13 доларів. Саме такий збір існував в Борисполі до 2008 року. "За кожного відправленого пасажира у 2008 цей тариф становив 13 доларів і був змінений у зв'язку з необхідністю модернізації термінальної інфраструктури аеропорту. Однак термінал давно побудовано, а збір залишився, і цей збір є найвищим серед аеропортів України", — заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. В даний момент це тільки проект, який може набрати чинності лише на початку липня цього року і лише після проходження регуляторних процедур.

Кажуть, що ціна знизиться лише на 4 доларів? Формально так. З іншого боку, в МІУ розраховують, що зниження розміру збору до 13 доларів дозволить залучити в Україну нові авіакомпанії, європейські лоукости, що вплине на зростання конкуренції серед авіакомпаній, на збільшення кількості рейсів, а як наслідок, і на зростання пасажиропотоку.

Скільки взагалі ці збори займають в структурі вартості квитка? Не так багато. Так, на прикладі структури вартості авіаквитка за маршрутом Київ - Лондон - Київ (через Франкфурт) можна побачити, що здебільшого ціна залежить від тарифів, які встановлює авіаперевізник і паливного збору. Нажмите для увеличения MEDIUM.COM

Що пропонує керівництво Борисполя? Щоб знизити ціну на квиток, аеропорт розробив нову заохочувальну систему знижок для залучення авіаперевізників. Ідея проста: аеропорт готовий давати авіакомпаніям знижки, за те, що ті нарощують пасажиропотік і відкривають нові маршрути, але, натомість, просить відобразити цю знижку на ціні квитка. Так, Бориспіль обіцяє авіакомпаніям знижки на пасажирський збір та збір за посадку-зліт до 80% при відкритті нового міжнародного рейса. Новим напрямком вважається аеропорт, куди авіакомпанії не літали 4 роки і який знаходиться на відстані понад 100 км. Знижка 80% діє тільки перший рік і кожного наступного зменшується на 20%. Також авіакомпанії отримують знижку на пасажирський збір до 80% за залучення трансферних пасажирів. Крім того, авіакомпанія надає знижку на пасажирський збір до 40% при збільшенні кількості перевезених пасажирів.

І як це позначиться на кінцевій вартості квитка? За словами голови аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна, щоб авіакомпанії могли приєднатися до цієї системи знижок, вони повинні забезпечити зниження ціни авіаквитка. Немає зниження ціни — немає знижок. "Я не беруся назвати якісь точні цифри, на скільки відбудеться зниження, але сподіваюся, що всі ми це відчуємо", — додав Рябікін. У Борисполі сподіваються, що всі великі авіакомпанії, що літають з аеропорту, будуть готові працювати за цією системою.

Що запропонувала компанія МАУ? МАУ, в свою чергу, ввела новий тариф low-cost з додатковими обмеженнями й одночасно значно знизили ціни авіаквитків на внутрішні і міжнародні рейси. Головний мінус — квитки low-cost не можна буде повернути або обміняти навіть зі штрафом, а їх оформлення повинно бути проведено не пізніше ніж за 180 днів до дати вильоту. Найдешевшими квитками зможуть скористатися ті, хто планує переліт за 10 місяців. Також, щоб скористатися дешевими тарифами, потрібно брати квиток в обидві сторони. Безкоштовно пасажир зможе взяти з собою тільки ручну поклажу вагою до 7 кг. З іншого боку, МАУ зможе запропонувати 500 тисяч квитків на рік за спеціальною ціною. Для прикладу, Ryanair в цьому році планує перевезти лише 250 тисяч пасажирів. При цьому, якщо говорити про ціни на квитки, то вони дійсно стали значно нижчими.

Можна декілька прикладів? Квитки за напрямом Київ - Прага - Київ можна знайти за 1333 грн, Київ - Амстердам - Київ — за 1600 грн, Київ - Мадрид - Київ — за 2125 грн, Київ - Париж - Київ — за 2650 грн. Вартість квитків за лоукост-тарифом МАУ при польотах за кордон, наприклад, буде стартувати від 21 долара. Правда, такі ціни діють при купівлі квитка за 10 місяців і більше від дати вильоту, не включають харчування і багаж за винятком 7 кг ручної поклажі. Перші новини про зниження цін МАУ викликали небувалий ажіотаж, через що сайт навіть якийсь час лежав.

А як щодо внутрішніх перельотів? У МАУ ціни всередині країни знизили до рівня "проїзду в фірмовому вагоні купе". Квитки Київ-Львів на січень 2018 року доступні у продажу за ціною 774 грн в обидві сторони. Злітати з Києва в Дніпропетровськ і назад також в січні 2018 року можна за 1004 грн. У таку ж суму обійдуться авіаквитки на рейси між Києвом і Одесою.

Що усіх підштовхнуло до зниження цін на квитки? Як минулого року Uber вплинув на ринок таксі, змусивши вітчизняних конкурентів поліпшити сервіс, запустити програми для смартфонів і ввести послугу безготівкової оплати, так і на ринок авіаперевезень вплинув прихід ірландського лоукостера Ryanair. Оскільки авіакомпанія не хоче платити більше ніж 7,5 долара за аеропортовий збір, МІУ і Борисполю довелося діяти таким чином, щоб дати ірландському лоукостеру можливість платити стільки, скільки він хоче. Крім того, треба було уникнути неприємностей з іншими авіакомпаніями і надати рівні умови для всіх авіаперевізників. МАУ ж пішла на крок зі знижками заради того, щоб не втрачати пасажирів і успішно конкурувати з західними лоукостерами.

Хто виграє і програє від зниження цін? Передусім, виграє пасажир, отримавши можливість літати дешевше. Також виграють авіакомпанії, насамперед МАУ, яка перевезла в минулому році близько 6 млн пасажирів. Для Борисполя зниження прибутку виявиться істотним, і за словами Рябікіна фінансовий план на наступний рік доведеться міняти. Разом з цим, в аеропорті сподіваються на таке зростання пасажиропотоку, яке зможе компенсувати втрати. Також аеропорт планує нарощувати доходи за рахунок неавіаційних зборів.