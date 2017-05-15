У першому кварталі економіка України зросла на 2,4%

У першому кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року валовий внутрішній продукт України зріс на 2,4%.

Про це свідчать дані Держстату.

"ВВП у першому кварталі 2017 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,3%, а порівняно з першим кварталом 2016 року – збільшився на 2,4%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції й розвитку зберіг прогноз зростання ВВП України на 2% в 2017 році.

Світовий банк теж зберіг свій прогноз зростання української економіки на рівні 2%.

Український уряд також очікує зростання економіки в 2017 році на 2%.

Економічна правда