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У першому кварталі економіка України зросла на 2,4%

Понеділок, 15 травня 2017, 17:36

У першому кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року валовий внутрішній продукт України зріс на 2,4%.

Про це свідчать дані Держстату.

"ВВП у першому кварталі 2017 року порівняно з попереднім кварталом  (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,3%, а порівняно з першим кварталом 2016 року – збільшився на 2,4%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції й розвитку зберіг прогноз зростання ВВП України на 2% в 2017 році.

Світовий банк теж зберіг свій прогноз зростання української економіки на рівні 2%.

Український уряд також очікує зростання економіки в 2017 році на 2%.

Економічна правда

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ВВП Держстат
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