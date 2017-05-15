Тарифи на холодну воду зросли на 7-28%

НКРЕ підвищила тариф на холодне водопостачання та водовідведення для Києва та обласних центрів з 12 травня 2017 року.

Про це йдется у відповідній постанові НКРЕ №551-552 від 26 квітня 2017 року, оприлюдненій в газеті "Урядовий кур’єр" 11 травня, передає "Нова комунальна Україна".

Подорожчання торкнулося Києва та обласних центрів – Львів, Рівне, Дніпро, Хмельницький, а також ряду менших міст – Ірпінь, Вишневе, Боярка, Кам’янець-Подільський, Павлоград, Лисичанськ, Коломия та інші. Рівень подорожчання коливається від 7% до 28%. Найбільший % зростання – у Львові, в чисельному вимірі тарифу – у Рівному та Києві.

"Сказати, що регулятор змінив тарифи якось підкилимно чи без обговорення не можна: всі вони порціями ухвалювалися на засіданнях у січні, лютому та березні за участі органів місцевого самоврядування. Але фінальні постанови приймалися саме 26 квітня напередодні свят, ймовірно, щоб не збурювати негатив споживачів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, причини зростання тарифів щороку називають цілком традиційні – зменшення обсягів реалізації послуг, зростання мінімальної з/п, зростання цін на електроенергію, врахування витрат на повірку лічильників у приватному секторі.





