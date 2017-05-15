Суд арештував екс-голову правління "Енергомережі" Крючкова

Суд заочно заарештував колишнього голову правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" і екс-нардепа Дмитра Крючкова.

Про це сказано в ухвалі суду від 5 травня, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень, передають "Українські Новини".

На початку липня 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук.

За інформацією НАБУ, Крючков з 17 травня 2016 року змінив своє місце проживання, усталений спосіб життя й номери телефонів і переховується від правоохоронних органів.

За даними НАБУ Крючков з того моменту перебував на території Росії, Словаччини, Австрії й Монако.

На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

Національне антикорупційне бюро підозрює Крючкова в розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго" і ряду промислових підприємств Запорізької області під час підписання договорів про поступку права вимоги боргу, що дозволяють "Енергомережі" стягувати на свою користь із промпідприємств заборгованість за поставлену електроенергію.

Як відомо, на початку січня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування у справі щодо привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах.

За даними ЗМІ, міноритарними акціонерами "Запоріжжяобленерго" є групи, близькі до Костянтина Григоришина, Ігоря Коломойського та братів Григорія та Ігоря Суркісів.

Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".

Також давні зв’язки з Суркісом має і Дмитро Фірташ, який кілька років спонсорував "Динамо" (Київ).

За даними нардепа від БПП Сергія Лещенка, призначення в енергокомпаніях, якими управляють Суркіси та Крючкови, лобіює нардеп від ББП Ігор Кононенко, давній бізнес-партнер Петра Порошенка.

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.