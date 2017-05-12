OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 12 мая.

О МАУ. "Международные авиалинии Украины" ввели новый тариф low-cost с дополнительными ограничениями и одновременно значительно снизили цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы.

Об РФ. В 2016 году в Россию из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей было нелегально вывезено более 940 тысяч тонн каменного угля антрацитовой группы.

О "долге Януковича". Министерство финансов Украины собирается подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску РФ в Украины по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов в начале июня.

Об убытках банков. Нацбанк увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 миллиарда гривен - до 195,7 миллиарда гривен.

Еще в первом квартале украинские банки сократили количество структурных подразделений на 321 - до 10 тысяч.

О Приватбанке. Глава НБУ Валерия Гонтарева констатирует отсутствие какого-либо прогресса в выполнении экс-собственниками национализированного Приватбанка взятых обязательств по реструктуризации портфеля кредитов банка.

Также Гонтарева говорит, что Приватбанк предлагает погасить Нацбанку 13,8 млрд гривен задолженности по рефинансированию, что освободит экс-совладельца финучреждения Игоря Коломойского от персональной гарантии.

А еще перед национализацией из "Приватбанка" вывели 110 миллиардов гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.

О субсидиях. Неиспользованная субсидия на газ и электроэнергию, которая используется для бытовых нужд - газовая колонка, плита, свет, - будет оставаться на счетах субсидиантов.

О Yuzgaz. Апелляционный суд отклонил жалобу Кабмина на постановление Окружного суда Киева, которым тот удовлетворил иск компании Yuzgaz и признал противоправным отказ правительства уступить нидерландской компании долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади.

О миллионерах. 3504 украинца задекларировали доход свыше 1 млн грн за 2016 год, что по сравнению с 2015 годом на 25%, или на 1180 человек меньше.

Тексты дня:

Земельные акты. Украина приближается к открытию рынка

Более двух десятилетий владельцы земельных паев не могут распоряжаться своей собственностью. История новейшего крепостничества скоро может завершиться: МВФ требует изменений.

"Класс бесполезных": какой будет жизнь в мире без работы

Если технологии превратят работу в пережиток прошлого, чем мы будем заняты? Юваль Ной Харари, автор международного бестселлера "Sapiens. Краткая история человечества", анализирует "класс бесполезных" и ищет для них новое предназначение.