Перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110 мільярдів гривень - ЗМІ

Перед націоналізацією з "Приватбанку" вивели 110 мільярдів гривень на фірми, які існували тільки на папері.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з підготовленим аудиторською фірмою Ernst&Young проекту аналізу фінансово-господарської діяльності "Приватбанку", на 1 квітня 2015 року ризик неповернення кредитів вимірювався в сумі понад 82 млрд гривень, а вже станом на 1 жовтня 2016 року цифра збільшилася до понад 139 млрд гривень.

Згідно зі звітом, "Приватбанк" провів реструктуризацію кредитного портфеля і перевів заборгованість 170 попередніх позичальників на понад 30 нових, які стали винні банку понад 110 млрд гривень.

В результаті перевірки адрес реєстрації нових фірм вони виявилися фіктивними.

Згідно з розслідуванням, в Борисполі зареєстровано відразу три фірми, на яких "висить" майже 9,5 млрд гривень кредитів в "Приватбанку". Офіс однієї з них - "Арготрейд Лтд", яка винна понад 4,5 млрд гривень "Приватбанку", розташований в будівлі станції техобслуговування та автомийки.

Інша фірма - "Бізнеспром Інвест", яка винна "Приватбанку" понад 4,4 млрд гривень, має офіс за адресою масової реєстрації.

Фірма "Лекс грант", яка заборгувала "Приватбанку" понад 4 млрд гривень, зареєстрована в квартирі звичайного житлового будинку в Києві.

У Львові за адресою заправки "Укрнафти" зареєстровано дві фірми: "Софт-Альянс" і "Айлант Сервіс", які винні "Приватбанку" понад 7 млрд гривень.

У Запоріжжі, також на заправці, зареєстрована фірма "Бізнес пром інновація", яка заборгувала "Приватбанку" понад 4,5 млрд гривень. Таку ж суму винна "Приватбанку" фірма "Прем'єр бізнес брук", яка зареєстрована в Харкові в житловій багатоповерхівці.

Журналістам видання не вдалося поспілкуватися ні з одним засновником або керівником фірм, на яких "висять" мільярдні борги. За вказаними в реєстраційних документах номерами телефонів або ніхто не відповідає, або вони вже не обслуговуються.

За адресами реєстрації цих фірм, їх засновників і керівників журналісти нікого не застали.

Колишні акціонери Коломойський і Боголюбов, а також екс-глава правління банку Дубілет не стали коментувати зазначені факти.

Олександр Шлапак, який очолив "Приватбанк" після його націоналізації, також відмовився від коментарів, зазначивши: "До оприлюднення результату аудиту та завершення внутрішнього розслідування не вважаю відповідальним щось коментувати".

Як повідомляється, за три роки з банківського ринку України були виведені близько 90 банків.

Нагадаємо, що Приватбанк встановив рекорд за розміром збитку - 135 мільярдів гривень.









