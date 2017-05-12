Мінфін подасть апеляцію у справі "боргу Януковича" в червні

Міністерство фінансів України збирається подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона за позовом РФ до України щодо єврооблігацій на 3 мільярда доларів на початку червня.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі відомства.

Інших коментарів з цього питання міністерство не надає.

Як повідомлялося, Високий суд Лондона 29 березня ухвалив прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на 3 млрд доларів. В той же час в рішенні суду відсутнє остаточне рішення по суті спору. Крім того, в рішенні наголошується, що деякі пункти, які містяться в ньому потребують уточнення, і є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.

Київ має намір оскаржувати рішення Високого суду Лондона. Суд дав дозвіл на подачу апеляції.

Крім цього, під час суду позивач підкреслив стандартну структуру транзакції по випуску єврооблігацій.

Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою при незвичайних умовах.

Раніше Мінфін РФ відмовлявся обговорювати реструктуризацію єврооблігацій на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному характері боргу.

МВФ визнав суверенний характер боргу, але зберіг можливість продовження фінансування України, незважаючи на дефолт по цьому боргу.