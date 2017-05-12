МАУ ввела новий тариф low-cost і знизила ціни на авіаквитки

"Міжнародні авіалінії України" ввели новий тариф low-cost з додатковими обмеженнями і одночасно значно знизили ціни на авіаквитки на внутрішні і міжнародні рейси.

Про це повідомляє Avianews.

Відповідно до опису нового тарифу на сайті МАУ, квитки low-cost не можна буде повернути або обміняти навіть зі штрафом, а їх оформлення повинно бути проведено не пізніше ніж за 180 днів до вильоту. Безкоштовно пасажир зможе взяти з собою тільки ручну поклажу вагою до 7 кг.

Для порівняння - найдешевший тариф до недавнього часу "тільки ручна поклажа" дозволяв змінювати дату вильоту зі штрафом.

Станом на сьогодні, новий тариф low-cost був доступний на рейси з листопада 2017 року навіть за напрямками з обмеженою конкуренцією.

Наприклад, переліт з Києва в Амстердам і у зворотному шляху в січні 2018 року обійдеться за новим тарифом в 2074 грн, з Києва до Відня і зворотно - в 2075 грн, з Києва до Парижа (і назад) - в 3142 грн, з Києва до Мюнхена і знову до Києва - в 2340 грн.

Як повідомляється, на внутрішніх напрямках МАУ після введення тарифу low-cost знизила ціну перельоту до рівня "проїзду в фірмовому вагоні купе". Квитки Київ-Львів на січень 2018 року доступні у продажу за ціною 774 грн. в обидві сторони. Злітати з Києва в Дніпропетровськ і назад також в січні 2018 року можна за 1004 грн. У таку ж суму обійдуться авіаквитки на рейси між Києвом і Одесою.