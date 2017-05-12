Апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну у справі Yuzgaz

Апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну на постанову Окружного суду Києва, якою той задовольнив позов компанії Yuzgaz і визнав протиправною відмову уряду поступитися компанії часткою в угоді про розділ продукції щодо розробки Юзівської площі.

Про це сказано в ухвалі суду від 8 травня, оприлюдненій у Єдиному держреєстрі судових рішень, передають "Українські Новини".

Рішення апеляції набуло законної чинності в день прийняття - 8 травня.

Зокрема, 20 березня суд першої інстанції визнав незаконним і скасував протокольне рішення уряду №46 від 2 листопада, яким Кабмін "підтримав пропозицію міністра енергетики Ігоря Насалика про відмову ТОВ "Надра Юзівська" у поступці прав і зобов'язань, передбачених УРП щодо розробки ділянки Юзівської".

На переконання суду, уряд був зобов'язаний оформляти будь-яке рішення щодо поступки часткою в УРП у формі розпорядження, а не протокольного рішення, як це було зроблено.

Більш того, суд встановив, що уряд не отримував жодних пропозицій з цього питання від міністра енергетики й вугільної промисловості Ігоря Насалика.

"Судом установлено, що Кабмін не вказав у оскаржуваному рішенні вагомі підстави для відмови в наданні згоди на поступку й обґрунтування прийняття такого рішення. У ньому уряд тільки підтримує пропозицію міністра енергетики Насалика І.С. про відмову ТОВ "Надра Юзівська" у поступці прав і обов'язків, визначених Юзівською угодою. При цьому Міненерго, як робочий орган Міжвідомчої комісії, не готував і не направляв висновків і пропозицій на засідання Кабінету Міністрів від 2 листопада 2016 з питання розгляду запиту інвесторів", - сказано в постанові суду першої інстанції.

Суд також зобов'язав Кабмін "продовжити розгляд запиту компанії Yuzgaz B.V. і ТОВ "Надра Юзівська" від 4 серпня 2016 про отримання згоди на поступку частки в УРП".

При цьому статтею 26 закону "Про угоди про розділ продукції" передбачено, що відсутність якої-небудь відповіді Кабміну після закінчення 90-денного строку з моменту одержання запиту (цей строк минув 2 листопада 2016) вважається автоматичним наданням згоди на поступку часткою в УРП.

Нагадаємо, в жовтні 2015 року ТОВ "Надра Юзівська" (контролюється НАК "Надра України") оголосила новий конкурс по залученню інвестора для реалізації УРП щодо Юзівської площі замість компанії Shell, яка відмовилася від участі в цьому проекті.

Переможцем конкурсу в липні 2016 року була оголошена Yuzgas B.V.

Yuzgas B.V. була спеціально заснована фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для участі в конкурсі з проекту розвідки і видобутку вуглеводнів в межах ділянки Юзівська на умовах угоди про розподіл продукції з урядом України.

Emerstone Energy входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослава Кінаха.

За словами Кінаха, фонд розпоряджається грошима закордонних інвесторів, але імена їх тримає у секреті.

Наразі відомо, що раніше він був членом наглядової ради компанії "XXI століття" та одним з організаторів ІPO компанії на Лондонській біржі. Лід-менеджером того розміщення виступав ІNG Bank, у якому за цей напрямок відповідав Макар Пасенюк.