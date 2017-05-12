Зекономлені субсидії українці зможуть отримати готівкою

Невикористана субсидія на газ і електроенергію, які використовуються для побутових потреб – газова колонка, плита, світло, - залишається на рахунках субсидіантів.

Про це повідомляє урядовий сайт teplo.gov.ua.

Як наголошується, зекономлені 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, які використовуються для опалення будинку, будуть виплачені енергоощадним сім’ям готівкою.

"Все, що перевищує вартість 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, яка йде на електроопалення, та невикористані субсидії на холодну і гарячу воду за підсумками опалювального сезону буде повернуто до бюджету", - йдеться у повідомленні.

"В Україні дуже багато родин, які використовують значно менше, за виділені державою соціальні нормативи на таку сім’ю. В результаті за рік на рахунках таких субсидіантів накопичується чимала сума невикористаної допомоги", - повідомляє прес-служба уряду.

"Якщо, скажімо, опалення має сезонність, і зекономлену в минулому місяці субсидію, можна використати в наступному, більш холоднішому, то з водою все по-іншому. Фактичний обсяг використання води в середньому є стабільний кожного місяця", - наголошується у повідомленні.

Однак, як зазначається, є дуже багато випадків, коли люди оформляють субсидію на гарячу воду, але фактично її не споживають, бо користуються бойлером або газовою колонкою.

"До прикладу, норматив на одну людину 1,6 куб. гарячої води в місяць. Якщо в сім’ї проживає троє осіб, за рік накопичується більше 3 000 гривень невикористаної допомоги. Держава не може залишати на рахунках у монополістів виділені людям кошти на оплату комунальних платежів, якщо послугу людям фактично не надано", - заявили у Кабміні.

"Тому якщо газ, тепло, електроенергію чи воду не використано споживачами в межах соціального нормативу, за підсумками опалювального періоду їх повертають до бюджету країни. Як кажуть в народі: "копійка гривню береже", - повідомляє прес-служба.

"Через те, що соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, не відповідають реальному споживанню послуг, щороку на рахунок отримувачів субсидій утворюється значна сума невикористаних субсидій", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій становила понад 14 млрд гривень.

Економічна правда